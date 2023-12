Filme O Sequestro do Voo 375 estreia amanhã, dia 7

A história real ganhou pouca repercussão à época, há 35 anos, mas hoje ganha os holofotes e as telonas dos cinemas. O filme Sequestro do Voo 375 terá sua estreia oficial amanhã, dia 7 de dezembro, em todo o Brasil.

Baseado em fatos reais, o filme conta a história de um tratorista que fica desempregado no contexto político do país em 1988. Ao se revoltar com a situação, o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos de idade, decide sequestrar o voo 375 da empresa VASP, que fazia a rota Porto Velho ao Rio de Janeiro. No entanto, ele queria mesmo era mudar a rota e ir para Brasília.

Com 110 pessoas a bordo, o cidadão aterrorizou a todos com um revólver calibre 32 e anunciou o sequestro da aeronave. Seus planos para tudo isso? Arremessá-lo contra o Palácio do Planalto para matar o presidente, que, na época, era José Sarney. Quem viveu nesses tempos vai se lembrar de que o país atravessava uma das piores crises, em que a inflação era galopante!

Raimundo perdeu o seu emprego nesse contexto histórico-político e decidiu colocar toda a segurança nacional a postos para proteger o presidente.

