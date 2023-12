Fred relembra momento inusitado com Rodrigo Simas durante festa: - Aberto a novas experiências

Atirou para outros lados? Fred contou durante uma transmissão de um jogo de futebol, que viveu um momento inusitado durante uma festa, que tinha Rodrigo Simas.

Segundo o pai do Guduco, ele viu Rodrigo e pensou em experimentar novas possibilidades.

- Eu encontrei ele [Rodrigo Simas] numa festa, e eu estava um tanto quanto aberto a novas experiências.

Fred do Desimpedidos contou que depois de ver que a namorada do ator global, Agatha Moreira, estava por perto ele desistiu da investida.

- Mas ele estava com sua namorada e realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida.

Mesmo contando essa história, Fred não falou se realmente chegou a conversar com Simas. Vale lembrar, que o ator se assumiu bissexual em março de 2023.