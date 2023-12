Homem que perseguia Sofia Vergara é proibido de se aproximar da atriz

A atriz colombiana Sofia Vergara, de 51 anos de idade, conseguiu uma medida na justiça que impede que um homem identificado como Gregory Brown se aproxime dela e de seu filho Manolo, de 32 anos.

O homem, que havia sido preso recentemente por perseguir e invadir a casa da atriz, agora deve ficar a pelo menos 100 metros de distância de Sofia e do seu filho.

Segundo o site norte-americano TMZ, o homem acreditava fielmente que conhecia a atriz e que tinha um relacionamento com ela e com sua família.

A estrela de Modern Family, que divulgou em julho de 2023 que havia se separado do seu ex-marido, disse que a postura do stalker fez com que ela convivesse com medo:

- A conduta e as mensagens contínuas, agressivas e de assédio do homem são extremamente angustiantes e estão me causando ansiedade e sofrimento emocional constantes.