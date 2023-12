Astro de 'Pantera Negra' destrói Ferrari milionária batendo em carro estacionado

Michael B. Jordan, ator da franquia Pantera Negra, destruiu sua Ferrari após bater em outro veículo que estava estacionado no último sábado, 2, em Hollywood, nos Estados Unidos. As informações são do site TMZ desta quarta-feira, 6. Veja imagens aqui .

Ainda conforme a publicação, as autoridades locais afirmam que Michael B. Jordan não parecia embriagado - eles também não encontraram sinais de alteração. Não foi realizado nenhum tipo de exame para verificar a sobriedade do ator no momento da colisão.

Ao ser questionado sobre o que teria acontecido para Jordan bater a Ferrari em um carro estacionado, o astro não teria dado explicações. A polícia orientou o artista a preencher um boletim de ocorrência online. Não houve feridos.

Segundo o TMZ, Jordan tinha essa Ferrari desde 2021. Ele também é garoto propaganda da fabricante de automóveis de luxo.