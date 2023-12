Paul McCartney: Último show no Brasil será transmitido no streaming

Paul McCartney vai encerrar sua passagem pelo Brasil com a turnê Got Back no dia 16 de dezembro. A Disney anunciou na terça-feira, 5, que irá transmitir o show no Maracanã.

A apresentação poderá ser vista nos streamings Disney+ e Star+ a partir das 21h15. Para assistir, é necessário ser assinante de algum dos serviços.

O evento configura a primeira transmissão da Disney+ de um show ao vivo no País. O cantor está no Brasil desde o dia 30 de novembro para realizar oito apresentações em cinco cidades, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Veja as próximas datas:

07/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

09/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

10/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

13/12 - Curitiba, PR - Estádio Couto Pereira - ESGOTADO

16/12 - Rio de Janeiro, RJ - Maracanã - ESGOTADO

Na última terça-feira, 28, o Estadão esteve presente no show intimista que o músico fez de surpresa no Clube do Choro, com cerca de 300 pessoas.