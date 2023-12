Haddad e Massa não participam da reunião de ministros da Fazenda na cúpula do Mercosul

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou sua participação na cúpula do Mercosul, realizada nesta quarta-feira, 6, no Rio de Janeiro. A agenda do evento previa reuniões dos ministros da Fazenda dos países integrantes do bloco e convidados. O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, também não participará da cúpula.

"O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou nesta madrugada (6) para Brasília, após a viagem da última semana para países do Oriente Médio e Alemanha. O ministro não participará da cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro, e se dedicará aos temas da agenda econômica ainda pendentes no Congresso Nacional", informou o Ministério da Fazenda brasileiro, na manhã desta quarta-feira, em nota à imprensa.

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, tampouco é presença confirmada na cúpula, segundo a organização do evento.

A agenda oficial de Campos Neto não prevê sua participação.

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Fernanda Guardado, participa da cúpula.