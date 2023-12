Jenny Miranda surge abalada com o fim do casamento e é atendida em emergência de hospital público em São Paulo

Na tarde de terça-feira, dia 5, Jenny Miranda usou as redes sociais para rebater críticas sobre o fim de seu casamento com Fábio Gontijo. Ela publicou uma sequência de Stories bem abalada com a situação e se justificando para os internautas, além de estar chorando muito. No entanto, no finalzinho do dia, a ex-participante de A Fazenda 15 preocupou os fãs ao surgir à beira de uma sacada dizendo coisas estranhas e revelando que não tem mais motivos para viver.

Nesse sentido, Jenny alegou estar cansada de ser humilhada e atacada por pessoas na web. Além disso, ela ainda disse coisas a respeito dos filhos, como se estivesse se despedindo deles e da família.

- Gente, foi muita humilhação o que passei até agora. Já passei por muita humilhação, tô cansada. Humilhação por ex, pós-Fazenda. Eu tô muito cansada. Acabou tudo pra mim, não tenho motivo mais pra estar aqui. Acabou carreira, acabou marido, acabou filhos, contou.

E completou: - Pensem o que vocês quiserem, mas já estou deixando tudo resolvido pro meu filho ficar com a avó. Acredito que ele vai crescer muito melhor sem mim. Eu amo muito meu filho e eu não quero que ele cresça com tudo isso em cima de mim. Os amiguinhos dele dizendo que a mãe dele é uma vergonha.

Por fim, Jenny preocupou ainda mais os fãs pela mensagem do vídeo final.

- Eu não sou tão ruim assim. Não sou essa pessoa ruim que estão pintando. Aqui me despeço. Pra quem não gostava de mim e desejou isso, vocês conseguiram. Pra quem desejou algo de ruim, pra quem desejou a minha morte, parabéns. Vocês conseguiram! Eu não quero mais, eu tô muito cansada, se despediu na varanda do seu apartamento, concluiu.

Jenny mostra que foi atendida em hospital público de São Paulo

Sendo assim, Jenny ficou algumas horas sem responder aos fãs e sem publicar mais Stories, o que deixou todos ainda mais com a pulga atrás da orelha. Momentos depois, durante a madrugada, ela surgiu deitada em uma maca, sendo medicada com uma cânula no nariz na emergência de um hospital público de São Paulo.

Ela apenas filmou a situação mostrando o seu rosto e não disse nada nas imagens, escrevendo apenas:

Estou no hospital apenas acompanhada da minha mãe. Estou na emergência. Estou bem até o momento. Passando para tranquilizá-los.