Palavra do Leitor - 6 de dezembro de 2023

COP 28

Gostaria de expressar meu contentamento ao ver o prefeito Paulo Serra representando Santo André na COP 28. Sua iniciativa em discutir ações de sustentabilidade demonstra um compromisso valioso com o futuro da nossa cidade. Espero que esse diálogo resulte em medidas concretas para tornar Santo André ainda mais sustentável. Parabéns ao prefeito pela visão e à cidade por ser representada de maneira tão positiva.

Sandra Lima

Santo André





Sem representante

Lamento saber sobre a cassação do deputado Marcelo Lima em São Bernardo. É desolador ver a política sendo afetada por decisões pessoais e trocas partidárias. Espero que nossa cidade consiga superar esse momento e que a escolha de um novo representante seja feita com sabedoria, visando o bem da população.

José Carlos Pereira Gomes

São Bernardo

Cemitério de Rio Grande

Fiquei perplexa ao saber da história da família que teve que cavar a própria cova para enterrar um ente querido no cemitério municipal de Rio Grande da Serra. É inaceitável que nossos concidadãos enfrentem situações tão desumanas. Espero que as autoridades competentes investiguem e tomem medidas para que casos como esse não se repitam.

Silvia Moreira

Rio Grande da Serra

Mais cemitério

Estou escrevendo para expressar minha profunda insatisfação em relação à atuação do vereador Marcelo Akira em Mauá. Sua tentativa de explorar politicamente o caso da família que enterrou um jovem em Rio Grande da Serra é, no mínimo, lamentável. Em vez de buscar soluções reais para os problemas da comunidade, parece que o vereador está mais interessado em ganhos políticos pessoais. É decepcionante ver nossos representantes agindo de maneira oportunista em detrimento do verdadeiro propósito da política, que deveria ser o bem-estar da população.

José Ricardo da Conceição

Mauá

Obras em Mauá

Estou realmente frustrado em relação à demora nas obras do Terminal Central em Mauá. Infelizmente, atrasos em projetos de infraestrutura impactam diretamente a vida dos cidadãos. Espero que as autoridades locais atuem com celeridade para concluir as obras e proporcionar uma melhor mobilidade à população.

Paulo Cardoso Júnior

Mauá

Troféu Imbrochável

Não posso deixar de expressar minha preocupação e meu descontentamento em relação à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro ao conceder o troféu imbrochável ao jogador Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira. Essa atitude, além de ser inadequada para um líder de nação, reflete uma falta de seriedade diante dos desafios que o país enfrenta. Espero que futuras manifestações públicas sejam conduzidas com mais responsabilidade e respeito pela posição que o cargo exige.

Paulo César Teixeira Ruas

Santo André

Preocupação

É com grande preocupação que observo a falta de sinalização adequada entre as ruas Atibaia e Tupi em Santo André. A segurança dos moradores está em risco devido a essa negligência, e não posso deixar de cobrar medidas urgentes por parte da Prefeitura de Santo André. Solicito que as autoridades competentes intervenham imediatamente, implementando a sinalização necessária para prevenir possíveis acidentes. A segurança da comunidade não pode ser ignorada.

Mauro de Souza Filho

Santo André

Fechamento de parque

É com profunda insatisfação que me vejo compelido a expressar minha crítica à atuação do prefeito Orlando Morando em São Bernardo, especialmente no que diz respeito ao fechamento do Parque Raphael Lazzuri. A decisão de privar os cidadãos, principalmente durante as férias escolares e o período de calor, de um espaço público tão valioso para o lazer é, no mínimo, questionável.

Alexandre Soares Parreira

São Bernardo