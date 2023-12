Charge - 6 de dezembro de 2023

A Câmara de Mauá manteve o parecer negativo emitido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e rejeitou as contas do ex-prefeito Atila Jacomussi (Solidariedade), hoje deputado estadual, referentes ao exercício de 2019. A Corte argumenta que Atila elevou o déficit orçamentário e descumpriu os índices de pagamento com precatórios em seu penúltimo ano no comando do Prefeitura.

Pela Constituição Federal, cabe ao Legislativo a palavra final a respeito das contas da Prefeitura. A votação aconteceu durante a sessão da tarde desta terça-feira, no mesmo dia em que o TCE aprovou as contas de 2021 do prefeito Marcelo Oliveira (PT).