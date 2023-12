É lamentável, sob todos os aspectos, o episódio do sepultamento do jovem Paulo da Silva Júnior, 26 anos, no Cemitério Municipal São Sebastião, em Rio Grande da Serra, no domingo. Decorridos três dias da morte do rapaz, por afogamento, e sem profissionais para abrir a cova, familiares, revoltados com a demora, muniram-se de pá e enxada e, eles mesmos, puseram-se a escavar o chão onde o caixão do parente foi depois acomodado. Ajudava-os um dos vereadores da cidade, de nome Akira do Povo (Podemos), cuja desenvoltura diante da câmera de vídeo mal disfarçava sua real intenção. A Prefeitura acusa os funcionários de boicote. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar responsabilidades.

São tantos os elementos que compõem essa verdadeira ópera do absurdo que fica até difícil encontrar o ponto de partida. Mas é evidente que a maior culpa recai sobre o governo rio-grandense, ao qual cabe a administração do cemitério. Negligenciar os serviços de velório e sepultamento não é apenas motivo para sanções legais severas, mas ato de desumanidade com os munícipes no momento de agudo desamparo. Mas é preciso condenar veementemente o comportamento do vereador Akira do Povo. Aproveitar-se da dor de uma família enlutada para atacar um adversário de ocasião é um ato de indignidade que atenta contra os princípios de civilidade da classe política de Rio Grande da Serra.

A função legislativa é nobre demais para ser vilipendiada de tal maneira. É da tribuna da Câmara que Akira deve denunciar as mazelas de Rio Grande da Serra, esforçando-se, com seu gabinete, para enfrentá-las e vencê-las. Na cidade em que governo e oposição agem da maneira como se viu no domingo, não há como evitar a ocorrência de pequenas tragédias humanas. Infelizmente, é a população, o elo mais fraco da corrente, quem paga a conta, como triste e lamentavelmente constatou a família do jovem Paulo da Silva Júnior no domingo. Que o grotesco episódio, que acaba de virar caso de polícia, sirva ao menos para colocar os políticos da cidade na rota da sensatez. É pedir muito?