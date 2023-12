Em A Fazenda 15, Nadja Pessoa discute com Radamés após formação de Roça

É fogo no feno! A formação da Roça mais uma vez mexeu com os ânimos dos peões na madrugada desta quarta-feira, dia 6. Um dos bate-bocas acabou acontecendo entre Nadja Pessoa e Radamés, isso porque o jogador de futebol usou o poder da Chama Branca para colocar a peoa na berlinda.

A atriz surgiu bem irritada e disparou que já tinha em mente colocar Radamés ou Cezar Black no outro banquinho, mas acabou escolhendo o atleta porque ele votou nela:

- Eu iria puxar um dos dois e eu só coloquei você porque você votou em mim. Se você não tivesse votado em mim, eu não ia deixar você sobrar não. Mas você é um sabonete, você fez isso para colocar duas mulheres e ele [Black] voltar Fazendeiro. Eu te conheço, Radamés. Você é sabonete, duas caras.

Shayan tentou acabar com a discussão, pedindo para que Nadja deixasse eles conversarem em paz, ele tentou fechar a porta algumas vezes, mas a peoa não arredou o pé.

Analisando, mais uma vez, as estratégias e jogos dos outros grupos, Jaquelline Grohalski e Márcia Fu estavam conversando no quarto sobre a formação da Roça.

Para a ex-atleta, o grupo dos Crias decidiu colocar Jaque no banquinho ao longo da semana, mas a peoa discordou:

- O jogo não é essa semana. Todos eles sempre quiseram me colocar ali.

Márcia não concordou e disse que o outro grupo só não votou em Black e Shay porque eles estavam articulando estratégias ao longo da semana para ficarem bem longe dos banquinhos.

- Márcia, eles já tinham colocado o Black lá. Eu já briguei com eles quase metade do programa. Só tem duas semanas para cá que eles estão votando na mesma pessoa que eu. Você acha que eles esqueceram?

A ex-jogadora de vôlei, mais uma vez, tentou explicar que Shay e Black teriam mentido sobre os seus votos e fizeram os Crias acreditar que votariam em Jaque, mas no momento da Roça verdadeira, não foi bem isso que aconteceu.

Márcia ainda disse que a peoa caiu na estratégia sem nem perceber e acabou puxando Yuri para a Baia, já que ele foi um dos primeiros a chamar o seu nome no início da votação.

E também teve um pequeno conflito na Baia, viu?! Black se irritou com pedidos feitos por Márcia Fu. Acontece que a peoa estava na parte de fora do quarto dividido com o Colorado e seguiu pedindo para que o peão limpasse algumas coisas enquanto ela fumava.

A irritação aconteceu depois que o peão tropeçou em uma das ripas das camas improvisadas e ele logo disparou para Shay:

- Márcia é a campeã da folga.