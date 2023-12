Receita Federal faz operação de combate a fraude em Santo André

A Receita Federal participa, nesta quarta-feira, 6 de dezembro, da deflagração da Operação Vênus. A operação tem por objetivo desarticular fraude fiscal estruturada e sonegação fiscal de um grupo econômico que atua no comércio de vestuário em mais de 200 lojas próprias espalhadas por todo o território nacional. O grupo possui dívidas perante o fisco estadual paulista e o fisco federal que, somadas, ultrapassam R$ 3 bilhões. Apenas o passivo junto à União supera atualmente os R$ 600 milhões.

Além da Receita Federal, participam a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e os órgãos do Cira/SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo): Ministério Público Estadual, por meio do Gaeco (Grupo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Secretaria da Fazenda e Planejamento e Procuradoria-Geral do Estado. A ação conta ainda com apoio das Polícias Civil e Militar.

Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Santo André e São Paulo e em Colatina, no Espírito Santo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo.

O grupo econômico em questão já foi alvo de autos de infração anteriores e vem sofisticando seu comportamento tributário fraudulento. Para tanto, utiliza-se de complexa estrutura operacional e patrimonial. Foram identificados fortes indícios de blindagem e ocultação patrimonial com uso de interpostas pessoas (laranjas), offshores e cessões de bens e recebíveis. Com isso, o grupo procura dificultar ou até mesmo impedir a cobrança dos tributos devidos e garantir a proteção de seu patrimônio.

Em breve mais informações.