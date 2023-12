Super Nintendo World terá área do Donkey Kong em 2024

O Super Nintendo World, no complexo Universal Studios do Japão, expandirá seu tamanho atual em 70% com uma nova área do Donkey Kong. Com inauguração prevista para 2024, o local terá uma montanha-russa inédita, que trará um carrinho que pula buracos no trilho e faz outras acrobacias famosas que remetem ao jogo do gorila.

Donkey Kong Country

Batizada de Donkey Kong Country, a nova área do parque temático promete entreter toda a família com diversas experiências inspiradas nos jogos da franquia. Os visitantes que comprarem uma Power-Up Band poderão se divertir ainda mais, acompanhando suas pontuações em desafios espalhados pelo complexo.

“Estamos realizando desejos, transportando os fãs para lugares que eles só sonhavam e, ao fazê-lo, estamos acendendo uma nova emoção nesses fãs. Em Super Nintendo World você pode pular como Mario, golpear blocos, coletar moedas digitais e batalhar em Rainbow Road. Em Donkey Kong Country, expandimos muito a interatividade e a jogabilidade”, conta Brian Robinson, vice-presidente executivo e diretor criativo da Universal Creative. “Assim como trouxemos uma atração de realidade aumentada inédita, a Mario Kart: Bowser’s Challenge, ao Super Nintendo World, estamos trazendo esse mesmo nível de inovação para a nova área, com uma montanha-russa familiar inédita. É uma nova visão de design de montanha-russa que não conta com um trilho tradicional. Este design inovador nos permite oferecer a experiência do vagão de mina dos jogos Donkey Kong, como pular os trilhos quebrados”, completa.

