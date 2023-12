De Andressa Urach a MC Pipokinha: veja quanto famosas da Privacy cobram por assinatura

A ascensão das plataformas de venda de conteúdo, como Privacy e OnlyFans, chamou a atenção não só do público anônimo, mas também das celebridades. Andressa Urach e MC Pipokinha são duas das diversas personalidades que optaram por se aventurar na venda de conteúdo adulto.

O 33Giga separou cinco perfis de famosas que estão na Privacy e seus respectivos preços de mensalidade na plataforma. Importante ressaltar que os valores citados são referentes ao início de dezembro de 2023 (e podem ter sofrido alterações).

Geisy Arruda

Geisy Arruda ganhou destaque na mídia ao causar polêmica na faculdade por seus vestidos curtos. Ela também participou do reality show “A Fazenda” e de outros programas de TV. Hoje atuando com plataformas de venda de conteúdo adulto, ela cobra R$ 69,90 na Privacy.

Juliana Bonde

Juliana Bonde é cantora do Bonde do Forró e ganhou notoriedade por suas performances em cima do palco. A mensalidade da influenciadora é de R$ 37,99.

Andressa Urach

Uma das criadoras mais famosas e polêmicas da Privacy, Andressa Urach já foi modelo, Miss Bumbum e até garota de programa, sem contar que também já participou do reality “A Fazenda”. A influenciadora possui a mensalidade mais cara da Privacy: R$ 200,00.

Elisa Sanches

Elisa Sanches é uma das atrizes pornô mais conhecidas e influentes do Brasil. Diferentemente das outras personalidades já citadas, ela possui uma mensalidade bem mais em conta e cobra R$ 10,00 para quem quiser acessar seus conteúdos na Privacy.

MC Pipokinha

Por último, mas não menos importante, MC Pipokinha é outra que se aventura na venda de conteúdo adulto. A polêmica cantora é uma das criadoras que mais lucra com as plataformas, porém sem cobrar absurdos, já que suas publicações podem ser vistas por apenas R$ 9,99.