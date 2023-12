Ruy Castro vence Melhor Romance Literário no Prêmio Jabuti; Fabrício Corsaletti, o Livro do Ano

Os vencedores da 65ª edição do Prêmio Jabuti foram anunciados na terça-feira, 5. A cerimônia aconteceu no Theatro Municipal de São Paulo e foi transmitida no canal da Câmara Brasileira do Livro (CBL) no YouTube.

O ganhador do Livro do Ano, Fabrício Corsaletti, por Engenheiro Fantasma (Cia. Das Letras) foi premiado com R$ 70 mil e, em uma novidade nesta edição, também receberá passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Ruy Castro foi o vencedor da categoria Melhor Romance Literário com o livro Os perigos do imperador: um romance do Segundo Reinado.

Os ganhadores recebem R$ 5 mil cada um.

Uma das mais tradicionais premiações literárias do País, com 4.245 obras inscritas (uma ligeira queda em relação ao ano passado, com 4.920 obras), ela é dividida em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.