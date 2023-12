Cantor sertanejo Zé Neto sofre acidente em rodovia de MG e fratura três costelas

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, sofreu um acidente de trânsito na noite da terça-feira, 5. Ele saía do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. O cantor foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

Segundo hospital base de São José do Rio Preto, no interior paulista, para o qual o cantor foi encaminhado, os exames apontaram fratura em três costelas e também foi necessária uma sutura de corte no braço esquerdo. "O quadro clínico do paciente é estável, porém, inspira cuidado e avaliação constante."

Zé Neto permanecerá internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) em observação.

O acidente foi confirmado por sua equipe de produção e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A equipe que o assessora informou que o cantor sofreu ferimentos na região do tórax e que "está consciente". "Pedimos orações de todos para que tudo continue bem", acrescentou a mensagem da sua equipe.

O cantor Cristiano, parceiro de Zé Neto, divulgou um vídeo do hospital e afirmou que os primeiros exames do parceiro de palco não detectaram nenhum problema mais grave. "Estou aqui no hospital com o Zé e com a esposa dele. Vi ele e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos no pronto-socorro, os exames deram tudo ok", afirmou Cristiano. "(O Zé) Está com muita dor. O acidente foi um capotamento bem forte, (ele está) bem assustado."

Cristiano também afirmou, após os exames, que foram feitas tomografias no crânio, coluna e não foram constatadas lesões nas regiões. "Agora é só recuperação do trauma", completou.

A mulher de Zé Neto, Natália Toscano, também usou as redes para dar atualizações e agradecer as mensagens de apoio. "Está bem, estável e consciente", disse sobre o estado de saúde do marido.

O produtor Genilson Farias também escreveu em sua conta no Instagram que o cantor está consciente.

O artista de 33 anos natural de São José do Rio Preto compõe a dupla sertaneja ao lado de Cristiano desde 2011.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. A colisão lateral deixou cinco pessoas feridas, entre elas José Toscano Martins Neto, o Zé Neto, que "sofreu lesões graves, mas sem risco de vida". Entre os outros feridos, um teve ferimentos graves e três, ferimentos leves.

O acidente envolveu três carros e uma carreta. "Dados preliminares indicam que o veículo Trailblazer (onde estava Zé Neto) seguia sentido decrescente da rodovia, quando colidiu lateralmente com o eixo da carreta (que após o impacto parou atravessada na pista, causando interdição do fluxo) e em seguida o utilitário colidiu com os outros dois veículos", detalhou a PRF.