Para não dar sorte ao azar, Santos joga por vitória

Em 15º lugar no Brasileirão, o Santos precisa vencer hoje o Fortaleza para escapar do rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, o Peixe precisa torcer para um revés do Vasco contra o RB Bragantino e para que o Bahia pelo menos empate com o Atlético-MG.

Para a partida de logo mais, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com o lateral Kevyson, lesionado. A dúvida ainda é se Marcos Leonardo será titular. O jogador está no banco por indisciplina.