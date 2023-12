Figueirense contrata Marco Aurélio Cunha, ex-São Paulo, como executivo de futebol

O Figueirense acertou nesta terça-feira o retorno de Marco Aurélio Cunha, ex-São Paulo, que exercerá o cargo de executivo de futebol do clube na temporada 2024. O anúncio oficial acontecerá na sexta-feira, às 9h, no memorial do estádio Orlando Scarpelli, durante a coletiva de imprensa marcada pela SAF.

Marco Aurélio Cunha tem total identificação com o São Paulo, sendo um dos principais nomes por trás daquele time que foi tricampeão brasileiro de forma consecutiva e que conquistou o título do Mundial de Clubes, entre os anos de 2002 e 2008. Teve uma segunda passagem pela equipe tricolor em 2016, mas sem muito sucesso.

Médico ortopedista de formação, Marco Aurélio Cunha começou sua carreira de dirigente no Coritiba. Passou ainda por Santos, pelo próprio Figueirense, no fim dos anos 90, e Avaí.

No Avaí, o dirigente teve uma segunda passagem, em 2021, mas deixou o cargo após oito meses alegando problemas pessoais. Marco Aurélio Cunha também já esteve na coordenação das seleções femininas e se aventurou na política, tornando-se vereador de São Paulo.

Conselheiro vitalício de São Paulo, ele chegou a pensar em se candidatar à presidência, mas acabou desistindo. Por fim, resolveu aceitar a proposta do Figueirense para ser o homem forte da equipe em 2024.