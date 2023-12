Corinthians tenta se despedir dignamente do Brasileirão

Sem chances de queda, mas longe de ter feito um bom campeonato, o Corinthians se despede hoje do Brasileirão contra o Coritiba, no Couto Pereira. Já garantido na Copa Sul-Americana de 2024, a equipe busca a vitória para terminar de forma digna a competição. Essa é a terceira pior campanha do Timão na era do Brasileiro de pontos corridos.

Cássio e Renato Augusto não viajaram e aumentam os rumores sobre suas saídas do clube. Lucas Veríssimo e Moscardo estão suspensos.