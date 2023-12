Dorival escala time titular na despedida contra o Flamengo

Para finalizar o ano e iniciar de forma oficial o período de férias, o São Paulo enfrenta o Flamengo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre hoje, às 21h30, no Morumbi.

Com poucas chances reais de título, o rubro-negro não conta com a presença do zagueiro Léo Pereira, suspenso pelo terceiro amarelo, e do atacante Gabriel Barbosa, com lesão no adutor. Para ser campeão, o Flamengo precisa de uma derrota do Palmeiras e tirar um saldo de 16 gols de diferença em relação ao alviverde.