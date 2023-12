TCE aprova contas de 2021 de Marcelo Oliveira

Na tarde desta terça-feira, a primeira Câmara do TCE (Tribunal de Contas do Estado) votou pela aprovação das contas de 2021 do prefeito Marcelo Oliveira (PT), primeiro ano de sua gestão à frente da Prefeitura de Mauá.



De acordo com o conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, a gestão petista atendeu todos os índices exigidos pela Corte, apresentando execução superavitária do orçamento e do resultado financeiro como um todo.



O Tribunal, no entanto, fez algumas advertências e recomendações à Prefeitura. Entre os apontamentos, destacam-se a maior efetividade com os gastos na área da saúde, mais agilidade na quitação de contas administrativas e maior celeridade no atendimento às demandas de educação infantil.



As observações foram feitas pelo TCE junto ao Ministério Público de Contas.



As contas de Marcelo Oliveira foram pauta na sessão da Câmara de Mauá durante a votação da contabilidade de Atila Jacomussi. O vereador Mazinho (Patriota), um dos principais opositores à gestão petista, questionou a base governista, em especial o líder do governo no Legislativo, Júnior Getúlio (PT), se a rigidez com as contas de Marcelo será na mesma medida com que se rejeitou as do ex-prefeito e hoje deputado estadual.



“Não sei o que a gente está fazendo nessa casa de leis com tanta hipocrisia. Daqui a pouco vai vir a conta do prefeito aqui, viu Juninho? E aí eu faço essa pergunta para você, se você vai acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Não seja covarde”, disse Mazinho.



Júnior Getúlio respondeu ao colega logo em seguida. “As contas do primeiro ano já foram aprovadas, mas o vereador não está sabendo. As contas já estão aprovadas pelo Tribunal, isso é uma coisa boa. Saímos de conta reprovada para aprovada”, comentou o petista.