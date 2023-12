Marcelo mantém ritmo e pauta de deputado

Ex-deputado federal, Marcelo Lima (PSB) intensificou agendas por São Bernardo no último fim de semana, prestando contas do mandato que foi extinto pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por infidelidade partidária. O socialista organizou reuniões com vereadores aliados, esteve em agendas com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) – inclusive no palco e com direito a discurso –, e divulgou vídeo enaltecendo São Bernardo e a gestão tucana. A postura mostra que Marcelo Lima, apesar de não ter mais o mandato, seguirá acelerando nas articulações políticas em busca da bênção de Morando para ser candidato a prefeito na eleição do ano que vem.

Problemas à vista

Interlocutores do ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) ponderam, porém, que o curto prazo de tempo de campanha – 45 dias – será insuficiente para que o socialista consiga explicar e reverter eventual impacto negativo sobre a cassação do mandato na Câmara Federal. Algumas vacinas vêm sendo dadas, como a repetição de que o mandato foi cassado por conluio do PT e do herdeiro da cadeira, o deputado federal Paulinho da Força (SD), bem como dizer que não houve corrupção envolvida. Mas, para estrategistas que observam as movimentações de Marcelo, tirar a pecha de cassado não será tarefa fácil.

Homenagem

O ex-vereador Sargento Juliano foi homenageado ontem pela Câmara de Santo André com o título de cidadão andreense, honraria oferecida por Tânia Juliano (PSDB), vereadora em exercício e ex-mulher do histórico parlamentar.

Saída

A permanência de Tânia Juliano na Câmara de Santo André no ano que vem é incerta diante da possibilidade de retorno de vereadores tucanos que hoje estão no primeiro escalão do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Tânia ficou como quinta suplente do partido, mas assumiu uma vaga porque Pedrinho Botaro (PSDB), Jobert Minhoca (hoje Podemos) e André Scarpino (PSDB) foram convidados para comandar secretarias e Jorge Kina (PSDB) faleceu de Covid-19 em 2021.

Luto

Ainda em Santo André, a Câmara prestou homenagem a Luiz Antônio Lepori, ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) municipal. Lepori morreu no sábado, aos 78 anos. Ele fazia parte do Rotary Clube de Santo André, conhecido como figura atuante com as causas sociais. O sepultamento ocorreu no domingo no Cemitério da Vila Pires, em Santo André.

Evento

O evento realizado na semana passada pelo Sipan ABC (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do ABC), em Santo André, reuniu o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e o vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PSC).

Auxílio

A Câmara de São Caetano votou ontem, em duas sessões, projeto de lei que garante auxílio de R$ 2.000 mensais e por seis meses para famílias da Rua Antonieta, no bairro Boa Vista, que precisaram deixar suas casas porque há risco de desabamento dos imóveis. As famílias também receberão R$ 500 para custeio da mudança.