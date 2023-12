Santo André anuncia Bruno Michel, ex-São Bernardo FC

O Santo André anunciou ontem a contratação do atacante Bruno Michel, que estava no São Bernardo FC. O atleta de 24 anos já realizou exames físicos e assinou com o Ramalhão até o fim do Campeonato Paulista. Além do Tigre, Bruno Michel já passou pelo Ohod, da Arábia Saudita, Ponte Preta, Guarani, Figueirense e Botafogo.

Na campanha do São Bernardo na Série C do Brasileirão, o jogador foi titular durante boa parte da competição. No entanto, com a queda de rendimento e a falta de gols, Bruno Michel perdeu a posição e passou a ser pouco utilizado pelo técnico Márcio Zanardi.