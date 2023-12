Câmara prorroga prazo de adesão ao Renegocia 2023 do Semasa

A Câmara de Santo André aprovou a prorrogação do programa de recuperação de créditos Renegocia 2023 do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Com a extensão, o programa ficará vigente até 31 de março de 2024; anteriormente, a ação tinha prazo de adesão até o dia 15 deste mês. A discussão ocorreu ontem à tarde, durante a última sessão ordinária do ano, e todos os parlamentares presentes declararam voto favorável pelo aumento do período.

O Renegocia 2023 Semasa permite parcelamento de dívidas junto ao serviço ambiental. Deste modo, os cidadãos que possuírem contas abertas faturadas pelo Semasa entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2023, que não foram emitidas pela Sabesp (Companhia Estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), podem procurar o programa para renegociação.

A iniciativa possibilita o pagamento de débitos com redução de 100% dos juros e da multa para pagamentos em até 12 parcelas; taxa de juros de 0,5% ao mês entre 13 e 24 parcelas; e taxa de juros de 1% ao mês entre 25 e 36 parcelas.