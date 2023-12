Preparando a foto do título

Chegou o grande dia. Nesta noite o Palmeiras deve confirmar o título de campeão brasileiro de 2023, o 12º de sua história. Apenas um fenômeno sobrenatural pode estragar a festa palmeirense hoje em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Até com derrota o alviverde levanta a taça, uma vez que possui saldo de gols muito superior a Atlético-MG, segundo colocado, e Flamendo, terceiro. Para colocar água no chopp palmeirense, além de contar com “ajudinha” do rival, o Galo terá que tirar uma diferença de oito gols e o rubro-negro carioca uma diferença de 16.

O público está garantido na partida desta noite no Mineirão. O Cruzeiro havia sido punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) devido à confusão entre torcedores na partida contra o Coritiba na 34ª rodada. O tribunal, porém, reconsiderou a pena e liberou a torcida para hoje.

O Palmeiros chegou a Belo Horizonte no início da noite de ontem. O técnico Abel Ferreira levou 29 jogadores, inclusive, Dudu e Rony que estão lesionados e Gabriel Menino que já treina com bola. O Palmeiras deverá ter força máxima. A única dúvida ainda é o lateral Piquerez que sofre uma entorse contra o Fluminense, mas o departamento médico não descartou sua participação hoje.

Com o título praticamente certo, o Palmerias passará a ter 12 conquistas do nacional, sendo o maior vencedor da história. Na era dos pontos corridos será a quarta conquista.

A delegação deve chegar a São Paulo por volta das 4h da madrugada de quinta e os jogadores já entram em férias, o que deve inviabilizar algum evento do clube para comemoração.