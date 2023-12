Petroleiros doam cestas básicas para demitidos da Propav

Os trabalhadores demitidos pela Propav, empresa que prestava serviços para a Petrobras, mas que teve o contrato cancelado, receberam cestas básicas doadas pelos petroleiros. Foram distribuídas 370 kits.

Na última semana a empresa anunciou a dispensa de 459 funcionários que atuavam na Recap (Refinaria Capuava), em Mauá, e o pagamento parcelado dos direitos trabalhistas.

De acordo com o Construmob (Sindicato da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), as rescisões estão sendo realizadas de maneira muito lenta e isso tem atrasado o acerto de conta dos trabalhadores.

O Construmob afirma ainda que tem tentado realizar um mutirão para agilizar a questão, mas que a empresa tem demorado na liberação dos documentos dos agora ex-funcionários.