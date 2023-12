Lazio vence Genoa e avança às quartas de final da Copa da Itália

A Lazio avançou às quartas de final da Copa da Itália nesta terça-feira, ao vencer o Genoa por 1 a 0, com um gol marcado por Guendouzi, em jogo único válido pelas oitavas, no Estádio Olímpico de Roma. Foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe comandada por Maurizio Sarri, após triunfos por 1 a 0 sobre o Cagliari, no Campeonato Italiano, e por 2 a 0 sobre o Celtic, na Liga dos Campeões.

O time de Roma vive dias de êxtase pois avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões pela terceira vez em sua história - a última, antes dessa, foi na temporada 2020/2021. Daqui a uma semana, dia 13, enfrentará o Atlético de Madrid para decidir quem será o líder o Grupo E. No Campeonato Italiano, ocupa a nona colocação, com 20 pontos.

No jogo desta terça, pela Copa, a Lazio abriu placar muito cedo na partida, ainda aos cinco minutos, graças a um erro na saída do Genoa, aproveitada por Pellegrini, que tomou a bola pelo lado esquerdo, avançou com velocidade e tocou para a entrada da área, onde o francês Matteo Guendouzi estava a postos para colocar a bola na rede. Foi a primeira vez que Guendouzi, contratado na última janela junto ao Olympique de Marselha, marcou um gol pelo clube.

O francês era um dos poucos titulares absolutos que Maurizio Sarri decidiu mandar a campo. O treinador escalou um time alternativo, já que a prioridade é o Campeonato Italiano e a Liga dos Campeões. Na segunda metade do primeiro tempo, foi obrigado a fazer uma alteração, pois Isaksen se machucou. Por isso, o atacante brasileiro Felipe Anderson, um dos muitos poupados, precisou ser acionado e foi para o campo.

No segundo tempo, foi necessária mais uma substituição, porque Patric sentiu um problema muscular e deu lugar a Marusic. Por opção tática, Sarri colocou o goleador Ciro Immobile no lugar de Taty Castellanos. A Lazio chegou a sofrer pressão nos minutos finais, mas segurou o resultado para avançar na competição.