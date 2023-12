PSD em Mauá anuncia Juiz João como pré-candidato a prefeito

Em vídeo divulgado nesta terça-feira, o PSD de Mauá confirmou que o presidente da Fundação Casa, Juiz João, será o candidato do partido na eleição à Prefeitura do ano que vem.

A confirmação foi feita pelo ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi, recém-filiado ao PSD depois que o PL abortou sua pré-candidatura a prefeito de Mauá.

“Mauá precisa de uma pessoa totalmente diferente, um prefeito que tenha outro olhar, moderno, voltado para a população, em uma gestão que goste de verdade de gente. Dentro do PSD, a pessoa mais importante e que vai disputar a eleição para prefeito de Mauá é o Juiz João. Não tem como ser outro candidato”, pontuou Volpi.

No vídeo, Volpi cita a celeuma com o PL. “Você que me acompanha sabe que perdi o PL, que me foi tirado e encaminhado para outro candidato. Depois que o PL me abandonou, eu, de fato, me senti abandonado e triste. Mas decidi me filiar no PSD, partido presidido pelo secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, partido do Juiz João em Mauá, com quem já vínhamos conversando para a formação da Frente do Bem. Juiz João é o cara certo”, prosseguiu.

Terceiro colocado na eleição de 2020 - perdeu para o prefeito Marcelo Oliveira (PT) por uma diferença inferior a 700 votos -, João trabalhou no governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) antes de ser convidado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para dirigir a Fundação Casa. No vídeo, ele afaga Volpi. “Seja bem-vindo ao PSD. Mauá precisa de pessoas experientes, com sucesso como o que você teve em Ribeirão Pires.”