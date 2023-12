O que fazer em Bahamas – Dicas de Nassau, Atlantis e mais

Bahamas é uma espécie de palavra mágica, que desperta na cabeça de qualquer um a imagem de um lugar dos sonhos, com praias de areia branquinha banhadas por águas azuis de cair o queixo. Mesmo assim, muita gente que planeja uma viagem para lá não sabe o que fazer em Bahamas, nem sequer em Nassau e Paradise Island, os destinos mais visitados pelos turistas.

Para brasileiros, particularmente, o arquipélago formado por 700 ilhas e cerca de 2,5 mil ilhotas distribuídas entre o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe, a sudeste da Flórida (Estados Unidos), soma a isso o conceito de ser um destino caro e quase inatingível, voltado para poucos e endinheirados sortudos.

Esse cenário, no entanto, é bastante relativo. Caso você opte por ficar eu um hotel caro, por exemplo, sem dúvida alguma Bahamas tem um custo elevado.

Agora, caso você chegue lá em um cruzeiro, como os da Disney, ou escolha uma opção econômica entre os diversos hotéis que existem, sobretudo, em Nassau, o custo de visitar o arquipélago não será muito maior do que o de outros destinos do Caribe.

O que fazer em Bahamas

Paulo Basso Jr. Todas as praias de Bahamas são públicas

Quem procura o que fazer em Bahamas sonha, invariavelmente, em passar momento de puro prazer nas praias. E, de fato, há muitas delas, com o detalhe de que todas são públicas, embora muitas delas sejam fiquem “escondidas” atrás dos resorts e, com isso, têm acesso limitado.

A maioria dos turistas se concentra no local em que chegam os aviões e navios em Bahamas: a capital Nassau. Ali, há algumas boas faixas de areia, mas as principais atrações são edificações históricas, a cultura local, a gastronomia e os diversos mercados.

Para quem não abre mão de ficar longe do mar, o esquema é pegar a ponte que liga Nassau a Paradise Island. O porto, inclusive, fica entre as duas ilhas (Nassau fica em uma ilha chamada New Providence).

É em Paradise Island que está o Atlantis, complexo hoteleiro que pode ser visitado por não hóspedes por reunir diversas atrações, como aquário e parque aquático. Isso sem contar praias dos sonhos, daquelas que fazem você se beliscar para ver se está acordado.

Quem se hospeda na região ainda tem como opção fazer um passeio de bate-volta para Big Major Cay. Essa é a famosa Ilha dos Porcos em Bahamas, cujos detalhes eu explicarei abaixo.

Fora isso, muita gente procura Bahamas para mergulhar. Neste caso, a dica é pegar um avião em Nassau e seguir para o arquipélago de Exuma, que concentra alguns dos bancos de corais mais espetaculares do planeta.

Neste post, vou falar um pouquinho de sete entre as principais atrações de Bahamas. São elas:

Águas azuis Relax no resort Cultura em Bahamas O que fazer em Nassau Paradise Island – Atrações do Atlantis Hotel Big Major Cay, a Ilha dos Porcos Mergulho em Bahamas

Mas antes, vou dar todas as dicas para você chegar e aproveitar melhor esse paraíso.

Quando ir a Bahamas

Paulo Basso Jr. Arquipélago é muito visitado por americanos e endinheirados

Faz sol o ano inteiro em Bahamas. Por lá, a alta temporada ocorre durante o inverno do hemisfério norte, de dezembro a fevereiro, quando muitos americanos vão para lá fugir do frio. Chove pouco neste período, mas os preços costumam ficar mais elevados.Para fugir um pouco das multidões e gastar menos, uma boa ideia é viajar entre maio a novembro. De junho em diante, porém, há o risco de furacões, então é bom ter sempre isso em mente.

Como chegar a Bahamas

Paulo Basso Jr. Piscina do Hotel Atlantis Bahamas: faz o sol o ano todo por lá

7 atrações em Bahamas

Paulo Basso Jr. Praia em frente ao resort Atlantis, em Bahamas

Todo e qualquer investimento feito por quem busca uma viagem especial, como uma lua de mel, vale a pena para conhecer as paisagens desse magnífico punhado de ilhas, cuja realidade é ainda melhor que a imagem mágica despertada pela palavra Bahamas.

É sério! St. Maarten/St. Martin, Aruba e outros lugares do Caribe têm praias lindas, mas não iguais às bahamenses. Confira um pouco mais sobre as praias e outros pontos turísticos de Bahamas.

1 – Águas azuis

Paulo Basso Jr. Os diversos tons de azul das águas de Bahamas

Por abrigar a terceira maior barreira de recifes do mundo, atrás apenas de Austrália e Belize, as águas de Bahamas são manchadas por dezenas de tons de azul: claro, escuro, turquesa, calcinha, anil, esverdeado e por aí vai, trazendo à tona um efeito visual único.

Cristalinas a ponto de causar confusão nos olhos – é difícil saber onde está exatamente o fundo do mar –, sevem de habitat para centenas de espécies de peixes e atraem mergulhadores do mundo inteiro, profissionais ou não.

Além disso, todas as praias do país são públicas e a (sábia) lei não permite que os resorts limitem as melhores faixas de areia a hóspedes.

2 – Relax nos resorts

Paulo Basso Jr Bahamas é um lugar perfeito para quem deseja relaxar

Outra característica intimamente relacionada à imagem comum que se tem de Bahamas é o espírito de dolce far niente que paira em Nassau e Paradise Island.

Ocorre que, enquanto em outros lugares do Caribe é comum se meter em passeios e trilhas por tudo que é lado, nas Bahamas há poucos tours para fazer e sobra tempo para se decidir entre a piscina e a praia. Tudo isso em meio à duríssima tarefa de esticar o pé para o alto e solicitar para alguém trazer uma bebida gelada.

Por isso, uma das principais dicas para quem deseja conhecer Bahamas é escolher com calma o hotel em que deseja ficar. Veja o que combina mais com seu estilo e confira as avaliações de outros hóspedes em uma plataforma como a Booking.com, mas não abra mão de uma hospedagem com uma boa piscina e, de preferência, perto da praia.

3 – Cultura em Bahamas

Divulgação Turismo Oficial A rica cultura de Bahamas

Depois de passar dois ou três dias se acabando com a dúvida cruel de qual é o melhor lugar para passar o dia, a praia ou a piscina, vale a pena passear um pouco em Bahamas.

O esquema é seguir para o centro de Nassau. De Cable Beach, onde ficam os principais resorts e hotéis da capital, ou Paradise Island, que é ligada a Nassau por uma ponte e forma com New Providence um porto natural, são 10 ou 20 minutos de táxi, respectivamente, quando não há trânsito.

É bom evitar os horários de pico, como o começo da manhã e o fim da tarde, pois além do tempo perdido em meio ao mar de carros, você terá de amargar com o preço alto da corrida.

Durante o trajeto, é interessante reparar na mistura africana e britânica que molda a cultura bahamense. Dos primeiros, destacam-se a alegria contagiante do povo, o andar solto embalado pela batida da percussão que ecoa dos bares e as cores coloridas que enfeitam as casas de madeira, envoltas por uma vibe tipicamente praiana.

Já dos ingleses, que colonizaram o arquipélago e o usaram para abrigar inúmeras pessoas negras escravizadas após a independência dos Estados Unidos, ficou o idioma, a mão invertida do trânsito, o uniforme formal das crianças que saem da escola, os cartazes de chá da tarde na porta dos restaurantes e a arquitetura dos prédios administrativos.

4 – O que fazer em Nassau

DepositPhotos Cable Beach, a praia dos resorts em Nassau

Nassau tem boas praias, como Cable Beach, onde fica boa parte dos resorts, Junkanoo Beach e Saunders Beach. Todas valem o passeio, mas é no Centro Histórico, sobretudo nas imediações do porto, que se encontram os principais pontos turísticos.

Listei abaixo algumas das atrações que valem incluir no roteiro pela capital de Bahamas.

Residência do governador-geral

DepositPhotos Government House, em Nassau

Pintada de cor-de-rosa, a Government House de Nassau tem duas curiosidades: é lá que fica o representante da rainha Elizabeth II – já que, embora independente desde 1973, o país continua sob a tutela política da coroa britânica – e a entrada é marcada por uma grande estátua de Cristóvão Colombo.

Isso porque, como quase todas as ilhas do Caribe, Bahamas também defende que o primeiro lugar das Américas em que o conquistador chegou não foi a República Dominicana, mas sim uma área de seu território, chamada San Salvador.

Centros comerciais

Paulo Basso Jr. Há diversos centros comerciais em Bahamas

A residência do governador-geral fica próxima ao porto, rotineiramente visitado por navios de cruzeiros enormes que singram as águas do Caribe e esticam até Bahamas, e também aos principais centros comerciais do país.

Um deles é o Straw Market, ou mercado de palha, onde é possível comprar artesanatos. Outro é a Bay Street, rua que concentra bares, restaurantes e uma infinidade de lojas no esquema duty free.

Mas não se anime: apesar de não haver impostos, os preços não são dos melhores. Só vale a pena comprar as famosas lembrancinhas, mesmo assim pechinchando muito, pois a barganha faz parte da cultura local.

Escadaria da Rainha

Paulo Basso Jr. Escadaria da Rainha, um dos pontos de interesse de Nassau

Uma boa dica é andar até a Elizabeth Avenue, onde fica a Escadaria da Rainha. Trata-se de uma escada de 65 degraus entalhados por escravizados em calcário sólido no final do século 18. Com 31 metros de altura, o local foi batizado em homenagem aos 65 anos do reinado da rainha Vitória.

Subir esses degraus é o maior esforço que você fará em Bahamas, e com a recompensa de que lá em cima pode-se alcançar rapidamente o Fort Finscale.

Fort Finscale

Paulo Basso Jr. Fort Finscale, em Nassau

Com a frente em formato de proa do navio, a edificação construída em 1973 remete a um capítulo interessante da história de Bahamas: o das batalhas contra os piratas.

Reza a lenda que Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, o maior de todos os pilantras do alto-mar, viveu muitos anos na região e teria até se proclamado governador de Nassau.

Com as bandeiras negras com crânios e ossos cruzados já foram baixadas há tempos, o forte serve atualmente como um ótimo mirante, de onde é possível avistar boa parte de Nassau (inclusive o porto) e Paradise Island.

Uma vez na região, vale a pena também fazer um tour na fábrica de charutos Graycliff Cigar Company. O passeio é divertido e permite entrar de cabeça na cultura local. Aqui, você confere informações e valores.

5 – Paradise Island – Atrações do Atlantis

Paulo Basso Jr. Hotel Atlantis Bahamas, em Paradise Island

Ligada a Nassau por uma ponte, Paradise Island é a casa do Atlantis, um complexo hoteleiro tão grande que se transformou no principal cartão-postal de Bahamas.

A propriedade ocupa quase toda a área de Paradise Island e atrai nove entre cada dez visitantes do arquipélago, principalmente os que desembarcam dos navios e têm poucas horas para conhecer o país.

Parece estranho um complexo hoteleiro chamar tanta atenção, mas o fato é que o Atlantis é muito mais que um resort, tanto que tem uma suntuosa filial em Dubai. O local concentra diversos hotéis, atrações e belas praias.

Aquário do Atlantis

Paulo Basso Jr. Aquário do Hotel Atlantis Bahamas, em Paradise Island

De cara, quem o visita se depara com um dos maiores habitat marinhos do mundo construído pelo homem. São 9 milhões de litros de águas distribuídos em 11 lagoas onde vivem mais de 20 mil espécies de peixes, raias, crustáceos, moluscos e até tubarões.

A decoração inclui uma série de elementos que simulam uma cidade naufragada, referência direta à Atlântida, que inspira o nome e o conceito do complexo inaugurado em 1994.

Paulo Basso Jr. The Dig, no Hotel Atlantis Bahamas, em Paradise Island

Para conhecer todo o habitat marinho, é preciso pagar por um tour vendido no próprio hotel. O passeio inclui uma visita ao The Dig, onde há aquários com medusas, águas-vivas e seres que vivem nas profundezas dos mares com pouca incidência de luz.

Parque aquático

Paulo Basso Jr. Parque aquático do Hotel Atlantis Bahamas, em Paradise Island

Quem estiver com crianças pode optar por passar um dia inteiro no Atlantis, já que o complexo abriga um excelente parque aquático, o Aquaventure Water Park, que tem como símbolo uma réplica da pirâmide maia de Chichén Itzá, situada no México – e uma das sete maravilhas do mundo.

Nele, há quase uma dezena de toboáguas, entre internos, externos, tranquilos e completamente insanos. Alguns são formados por tubos transparentes que atravessam a lagoa onde vivem os tubarões e outros peixes.

As crianças menores têm à disposição playgrounds molhados, assim como os marmanjos que desejam relaxar (mais) encontram boias para circular com as pernas para o ar um rio de águas calmas.

Praias perfeitas

Paulo Basso Jr. Praias, lagoa e mar: Paradise Island é linda

O que a maior parte das pessoas que vão ao Atlantis prefere fazer é mesclar as atividades aquáticas disponível no complexo com algumas horas de puro relaxamento em uma das três praias que circundam o complexo, batizadas de Atlantis, Cove e Paradise Beach.

As três são lindas, separadas por dunas e banhadas pelo inacreditável mar de Bahamas, com todos aqueles tons de azul. O mesmo ocorre com a vizinha Cabbage Beach, uma das faixas de areia mais lindas de todo o arquipélago e ideal para a prática de snorkel e esportes náuticos.

6 – Big Major Cay, a Ilha dos Porcos

DepositPhotos A Ilha dos Porcos, nas Bahamas

Ninguém sabe ao certo se foram marinheiros que os abandonaram na região, ou mesmo algum fazendeiro que os levou para lá. Mas o fato é que os porcos dominam Big Major Cay, um dos pontos turísticos mais visitados das Bahamas.

Dóceis, os animais se tornaram um símbolo local. Estão tão acostumados com a presença de viajantes que nadam ao lado e chegam a comer na mão deles.

O melhor de tudo é que dá para fazer excursões para a Ilha dos Porcos a partir de Nassau. Os tours em aviões monomotor duram cerca de sete horas.

Depois de 30 minutos de voo, todos seguem para lá a bordo de uma lancha, durante uma travessia que inclui não apena a visita a Praia dos Porcos, mas também diferentes paradas de aproximadamente 20 minutos na região das ilhas Exuma, o arquipélago mais cenográfico de Bahamas.

7 – Mergulho em Bahamas

Divulgação Turismo Oficial Bahamas é um dos melhores lugares para mergulhar no mundo

Como Bahamas abriga a terceira maior barreira de corais do mundo (atrás apenas de Belize e Austrália), vale a pena aproveitar a viagem ao arquipélago para mergulhar na região.

Diversas empresas organizam tours para iniciantes e experts. Há pacotes para quem deseja fazer snorkeling, mergulhar com cilindro e até encarar áreas onde vivem tubarões.

Para os mergulhadores, o arquipélago de Exuma é um dos principais pontos de interesse de Bahamas, já que reúne ótimas condições de visibilidade. As águas que banham as praias locais são de um azul-turquesa inacreditável.

A Civitatis organiza passeios de um dia para lá a partir de Nassau. Aqui, você confere informações e valores do tour, que inclui visita a Ilha dos Porcos.

Quem quiser também pode passar mais tempo na região, que oferece diversas experiências. Neste caso, o mais indicado é reservar ao menos uma noite em um dos hotéis espalhados pelas ilhas Exuma.

O que comer em Bahamas

Divulgação Turismo Oficial Restaurante em Nassau

Com base nos frutos do mar, a gastronomia de Bahamas acaba sendo melhor explorada pelos resorts, que em geral contam com bons restaurantes. Fora deles, há alguns bares na Bay Street, a avenida principal de Nassau, que ficam cheios no verão.

Uma boa dica é reservar algumas noites para jantar no Atlantis, complexo hoteleiro situado em Paradise Island. Lá, há 40 opções para comer e beber, que vão desde lanchonetes que servem snacks até restaurante com cardápios assinados por chefs de renome internacional.

São ótimos lugares para provar o conch, espécie de molusco servido de todas as formas no arquipélago, desde fritos até em saladas. Além disso, o resort conta com uma charmosa marina com diversas lojas e restaurantes, cujo visual é arrebatador.

Bahama Mama: a bebida das Bahamas

Divulgação Turismo Oficial Bahama Mama é o drinque típico do arquipélago

O Bahama Mama está para Bahamas tal qual a caipirinha para o Brasil. Trata-se de um drinque típico da região a base de rum, coco, xarope de romã, suco de laranja e de abacaxi.

Tudo isso enfeitado com um guarda-chuvinha colorido, é claro. É bem docinho e vale a pena experimentar.

Onde ficar em Bahamas

Quem puder investir para ficar em um dos hotéis do complexo Atlantis Bahamas, em Paradise Island, vai encontrar uma infraestrutura de primeira com belas praias, atrações, diversos restaurantes e parque aquático.

Do contrário, vale a pena ficar em Cable Beach, praia que concentra diversas opções de hospedagem em Nassau, entre elas o famoso Sandals Royal Bahamian All Inclusive.

Confira detalhes desse hotéis. Caso queira ampliar a lista, veja outras opções bem avaliadas no Booking.com.

Paulo Basso Jr. Hotel Atlantis Bahamas

O Atlantis reúne cinco resorts, 40 restaurantes e bares, cassino, parque aquático e o maior habitat marinho do mundo construído pelo homem. É o maior ponto turístico das Bahamas.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Sandals Royal Bahamian All Inclusive

Tradicional resort para casais que trabalha com sistema all-inclusive, o Sandals fica bem próximo ao centro de Nassau. Tem uma linda piscina e diversos restaurantes.

Veja preços e avaliações

—

O que você precisa saber antes de ir a Bahamas

Paulo Basso Jr. Quem se planeja com antecedência aproveitar o melhor do dia e da noite de Bahamas

