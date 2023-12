Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, e esposa revelam que estão esperando mais uma menina: Mais uma puxa saco pro papai

A família vai aumentar! Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, e sua esposa, Gaby, revelaram através das redes sociais que estão à espera de mais um menininha. Os dois, vale pontuar, são pais de Julia, de dez anos de idade.

Em um vídeo no feed do Instagram, o casal postou um vídeo do chá revelação intimista que realizaram. Segundo a esposa do sertanejo, eles decidiram por uma coisa mais íntima pensando na primogênita que gravou uma canção para o momento tão especial.

Até que enfim nosso chá revelação! Fizemos só nós 3 no estúdio, já que Juju queria gravar essa música tão linda e temática que ela teve o carinho de aprender no piano pra esse momento. Íamos fazer uma festinha, mas na agenda corrida de final de ano do Fabiano ficaria difícil pra reunir todos os familiares e amigos do jeito que gostamos.

Em seguida, Gaby não escondeu a alegria com a novidade e por estar esperando mais uma menininha:

Foi singelo, mas emocionanteeee!!! DEUS em sua infinita bondade vai nos presentear com mais uma PRINCESA! É MENINA!!!! Que alegria! Mais uma puxa saco pro Papai. Mais uma companheira pra mamãe. A melhor amiga da vida toda pra Juju. Ao Senhor toda honra e toda glória! Essa bebê já pertence a ele!