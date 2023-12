Projeto social Villa Solidária completa primeiro aniversário

Este é o primeiro aniversário da ação em colaboração com o Fundo Social de Solidariedade da cidade, organiza festas mensais para crianças de escolas municipais assistidas pelo órgão de Santo André. Nomeado como Villa Solidária, o projeto traz alegria e solidariedade mensalmente com acesso a brinquedos e delícias gastronômicas em um buffet.

Realizado a cada última terça-feira do mês no Villa Kids Galpão Buffet, as festas reunem cerca de 60 convidados mirins. Na celebração mais recente, o projeto balizou a formatura de 62 alunos na faixa etária dos 3 e 4 anos do Instituto Piero Pollone.

O instituto atualmente mantém duas unidades: creche com 208 crianças de 11 meses a 3 anos e 11 meses e um albergue noturno, que atende todas as noites 95 pessoas em situação de rua, todos os dias, ininterruptamente.

Tatiana Parise, idealizadora e mentora do projeto, expressa sua satisfação em contribuir para o bem-estar das crianças. “Nosso foco sempre foi ir além do entretenimento, buscando gerar um impacto duradouro na comunidade. Ver o desenvolvimento e a alegria das crianças é a maior recompensa”, diz Tatiana.

A empresária, comunicadora e ex-BBB, Amanda Djehdian, madrinha do projeto, ressalta a importância da iniciativa. “Estar envolvida em um projeto que traz tanto impacto positivo é extremamente gratificante. As ações do Villa Solidária não apenas proporcionam momentos de felicidade, mas também inspiram sonhos nas crianças”, afirma Amanda.