Câmara de Mauá acompanha TCE e rejeita contas de Atila

A Câmara de Mauá manteve o parecer negativo emitido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e rejeitou as contas do ex-prefeito Atila Jacomussi (Solidariedade), hoje deputado estadual, referentes ao exercício de 2019.

Pela Constituição Federal, cabe ao Legislativo a palavra final a respeito das contas da Prefeitura. A votação aconteceu durante a sessão desta terça-feira (5), com 14 vereadores seguindo o parecer do Tribunal e nove votando pela aprovação das contas de Atila. Para ser salvo, o ex-prefeito precisava de 16 votos favoráveis (dois terços da casa).



A decisão da casa coloca em xeque sua potencial candidatura à Prefeitura no ano que vem, uma vez que a Lei da Ficha Limpa costuma enquadrar políticos condenados por órgão colegiado. O hoje deputado estadual tende a judicializar o caso.



