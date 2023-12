SBT anuncia Virginia Fonseca, Luccas Neto e Benjamin Back no canal em 2024; veja novidades

O SBT divulgou no último sábado, 2, o as principais mudanças na programação para 2024. Entre os anunciados como apresentadores para o próximo ano, estão Benjamin Back, Michele Barros, Tirullipa, Lucas Guimarães e Virgínia Fonseca, além de Luccas Neto e Regina Volpato.

Veja as principais novidades:

Influenciadores entram para o SBT

O SBT trará diversos influenciadores digitais para a grade da emissora. O objetivo, segundo o canal, é "trazer sucessos da internet na programação, caracterizando uma comunicação multiplataforma e trazendo o conceito interativo, democrático e moderno para a grade".

Como já foi anunciado, Virginia Fonseca apresentará uma das atrações de sábado no canal. Nas manhãs do mesmo dia, o criador de conteúdo Luccas Neto apresentará um programa para o público infantil.

Já o influencer Lucas Guimarães, casado com Carlinhos Maia, irá viajar pelo País em um programa de games com o público.

Everson Silva, conhecido como Tirullipa, levará o Circo do Tiru para os sábados do SBT. Será uma atração "diferente", afirma a emissora, que terá prêmios e "espetáculos divertidos".

A emissora também anunciou o SBT PodNight, em parceria com podcasts de grande audiência na internet. São eles: Flow, apresentado por Igor Coelho; Venus, com Yasmin Yassine e Criss Paiva; PodDelas comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta; Podcast Papagaio Falante, com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo e Inteligência Ltda. por Rogério Vilela.

Apresentadores retornam à emissora

O canal também anunciou o retorno de alguns apresentadores. Cristina Rocha, que está afastada da emissora desde março, com o fim de Casos de Família, voltará com uma atração vespertina "e vai te deixar por dentro de tudo o que acontece pelo Brasil e no mundo", afirmou a emissora.

Benjamin Back também voltará para o SBT, após uma repentina demissão em abril. Ele irá comandar um programa nas noites de sexta-feira.