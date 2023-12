Gisele Bündchen e Tom Brady compartilham cliques em homenagem ao aniversário da filha

Crescem rápido! Nesta terça-feira, dia 05, os papais de Vivian Lake utilizaram de suas redes sociais para comemorar o aniversário de 11 anos de idade da filha mais nova. Gisele Bündchen, de 43 anos de idade, fez uma postagem carrossel com uma sequência de fotos da criança, fruto de seu antigo casamento com o ex-jogador da NFL Tom Brady - que também publicou uma homenagem à Vivian.

A supermodelo revirou o baú e abriu um álbum de fotos de momentos reservados em família, incluindo a comemoração que a caçula ganhou de aniversário, com balões com o número 11 e uma flor.

Feliz aniversário, meu raio de sol! Estou muito orgulhosa de você em todos os sentidos. Obrigada por tornar minha vida muito mais iluminada! Te amo muito!, escreveu a celebridade.

No carrossel de imagens do astro da NFL, pudemos ver alguns adoráveis registros da garotinha ao longo da vida. Além de Vivian Lake, Tom Brady é pai de Benjamin, também com Gisele Bündchen, e do primogênito, Jack, do seu relacionamento com Bridget Moyanahan.

Feliz 11º aniversário para o anjinho mais doce da minha vida! Ver você se transformar na pessoa incrível que você é, me traz muita alegria. Você é sempre uma estrela brilhante para todos nós. Continue brilhando, garota, e nunca deixe de ser a pessoa especial e única que você é. Te amo mais do que tudo!, disse ele.