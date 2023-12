Vem aí! Warner Bros divulgar imagens inéditas dos bastidores de Wonka

Preparados para conferir Wonka nos cinemas? O filme chega nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 7, e para aumentar ainda mais a ansiedade, a Warner Bros divulgou algumas imagens dos bastidores das gravações.

No vídeo, é possível ver Timothée Chalamet se divertindo na pele do protagonista. Além disso, o curta ainda conta com depoimentos do ator e da equipe que produziu o longa.

Vale lembrar que Wonka conta a história de origem do famoso dono da fábrica do clássico A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005, estrelado por Johnny Depp.