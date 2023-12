Carlinhos Maia confirma crise com Lucas Guimarães e estranhamento na Farofa da Gkay: Existem milhões de coisas que a gente diverge

Expôs tudo! Carlinhos Maia e Lucas Guimarães vivem entre tapas e beijos. Para quem não se recorda, em outubro de 2022 o casal de 14 anos de união chegou a terminar, anunciando através das rede sociais. No entanto, a Farofa da Gkay parece mexer bastante com o coraçãozinho deles. Na festa de 2022, o influenciador e humorista subiu ao palco do evento e fez um discurso dedicado ao ex-marido - e eles logo voltaram as boas.

Em stories publicados nesta terça-feira, dia 05, após o primeiro dia da festa de 2023, Carlinhos desabafou e contou como está seu relacionamento com Lucas:

De uma vez por todas, quando as más línguas irão entender que eu sou O MAIOR APOIADOR do Lucas. Vocês não fazem ideia do que é feito nos bastidores. Anos da minha vida eu sempre filmei Lucas o enaltecendo, sempre o colando pra cima, o tratamento dele com as pessoas com minha mãe, mostrando sempre o menino bom que ele é. Entendam que ambos tem trabalhos diferentes, sonhos diferentes, eu lido com a minha carreira da forma que sei que dá certo pra MIM. Ele lida com a dele da forma que dá certo pra ELE.

O influenciador confirmou que os dois não estão bem no relacionamento e ainda afirmou que as pessoas são muito injustas com ele.

Uma coisa que é insuportável que acontece comigo desde de sempre, é que nada do que eu faça para o crescimento das pessoas é suficiente, é como se eu não tivesse direito a vida, a descanso, a escolhas. Olha onde Lucas chegou, a maior parte do seu sucesso, veio do seu carisma, talento e fé. Mas outra parte a de mostrá-lo para o mundo e ensiná-lo muita coisa foi eu. Eu sempre estive com ele, além das câmeras, principalmente nos bastidores. Eu divulgo seus produtos, divulgo suas datas, divulgo seu podcast.

Sim, estamos em crise já faz um bom tempo, afinal são 14 anos juntos. Mas não é por que ele está brilhando. Seria muito contraditório, eu fazer tantas pessoas crescerem e não querer ver meu parceiro gigante. QUANTO MAIOR ELE FICAR MAIOR EU FICO TAMBÉM. A televisão é o sonho dele, NUNCA foi o meu. Então, para com essa competição entre a gente. Tudo vocês acham que é sobre sucesso e fama. A vida a dois, existem milhões de coisas que a gente diverge.

Mesmo com as desavenças, Carlinhos afirmou que os dois se gostam muito e que tiveram uma noite quente na Farofa.

Pra finalizar, ontem nos estranhamos a festa inteira mas no final da noite, ele bateu no meu quarto, e demos uma pimbada dos sonhos, sabe aquelas que a gente desconta a raiva. Foi tanto tapa na bunda e murro na costela, que se vocês a gente andando torto já sabem o motivo.

Agora é isso... VIDA REAL, bebê. Posso ser tudo, menos boicotador de sonhos, principalmente de quem eu tanto amo. SOU PRÓSPERO, terra fértil. Esse defeito eu não tenho, afirmou o humorista.

Ao finalizar, defendeu Lucas e disse que não se importa em expor suas intimidades - algo que seu parceiro não é muito fã.

Ainda vejo gente desmerecendo ele, chamando de subcelebridade. Amor, vai lá e manda as celebridades de vocês colocar quase 30 mil pessoas, pra ver um influenciador. E eu não tô nem aí de expor minhas intimidades. Não ligo não. Se tiverem dúvidas é só me perguntar, finalizou Carlinhos.