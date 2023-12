Gretchen nega indireta a Jenny Miranda e ex-peoa responde: - Não tem moral para falar de ninguém

Voltou atrás! Gretchen negou que tenha postado indireta para Jenny Miranda, depois da influenciadora ter anunciado o fim de seu casamento com o empresário Fábio Gontijo. O post feito pela mãe de Thammy Miranda dizia sobre a lei do retorno, e os internautas suspeitaram que fosse uma mensagem para a ex-peoa de A Fazenda 15.

Mas a rainha do rebolado voltou atrás nesta terça-feira, dia 5, e negou a indireta:

- Tem gente falando besteira de um post que eu botei, achando que eu estou fazendo para certas pessoas que estão na televisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu tenho mais o que fazer da minha vida. E esse post que eu fiz se relaciona a coisas da minha família com o meu marido. Não tem nada a ver com certas pessoas que vocês estão falando, esclareceu.

Porém, antes de Gretchen ter se retratado, Jenny já havia respondido à suposta mensagem:

- Tem gente que não perde a oportunidade de pisotear na desgraça dos outros. Acho que está todo mundo sabendo que eu não estou em um momento bom, não é segredo para ninguém.

E falou diretamente para a ex-sogra:

- Aí vem dona Gretchen, se aproveita da situação, e fala que é lei do retorno. Se eu abrir a minha boca aqui, tenho muita coisa para falar. Porque você era casada com o Carlos e traiu ele com o Esdras. Então, você não tem moral para falar de ninguém. Fecha a sua boca, você não tem mais nem conteúdo., desabafou.

Minutos depois de citar a cantora, Jenny apagou os stories. Em seguida, sem mencionar nomes, fez as mesmas reclamações. A mãe de Bia Miranda anunciou o fim de seu casamento com Fábio Gontijo nas suas redes, e explicou que a decisão veio diretamente do empresário. E ainda disse que não apagará fotos do casal e nem tirará a aliança, por enquanto.