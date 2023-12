S.Bernardo anuncia recapeamento nos bairros Jd.Ipê e Pq.Esmeralda

A Prefeitura de São Bernardo anunciou o recapeamento dos bairros Jardim Ipê IV, no Demarchi, e Parque Esmeralda, no Grande Alvarenga, além de acrescentar no pacote a Rua dos Feltrins e Rua Mário Missiroli, ambas situadas também no Demarchi, com investimento de R$ 5,68 milhões.

No Jardim Ipê IV, a nova pavimentação envolve, ao todo, 19 vias, abrangendo 1,8 quilômetro de extensão, cujo investimento da Administração no local é de R$ 2,1 milhões – o prazo de conclusão é de 90 dias, beneficiando cerca de 5 mil moradores. Já o Parque Esmeralda, por sua vez, irá registrar 1,1 quilômetro de intervenções, com previsão de término no mesmo período – lá foi anunciado ainda implantação de LED. O aporte será de R$ 1,2 milhão, impactando aproximadamente 2 mil pessoas. O pacote engloba, em conjunto, sinalização (horizontal e vertical), microdrenagem e adequação de guias e sarjetas.

A Rua dos Feltrins, paralela à Rua Mário Missiroli, foi incluída no pacote por ser considerada importante eixo logístico da cidade. A via liga a Estrada dos Casa com a Avenida Maria Servidei Demarchi – são 17,5 mil metros quadrados de pavimento novo, um investimento de R$ 2,3 milhões.

As ruas Oneda e André Rosa Coppini, no Jardim Calux, duas importantes vias de ligação desta região, também receberão nova pavimentação, em parceria com a Sabesp. As ruas são próximas às obras em andamento no terreno que abrigará o futuro Parque da Cidadania, um espaço completo de lazer e esportes.

O Programa Asfalto Novo, implantado em 2017, acumula a marca de mais de 1.500 ruas recapeadas em São Bernardo. O pacote de melhorias do projeto já registrou impacto nos bairros Batistini, Grande Alvarenga, Cooperativa, Rudge Ramos, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Vila Euro e Assunção. Atualmente, o programa está em andamento em vias da Paulicéia e Jardim do Mar.