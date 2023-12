Pai de Britney Spears tem perna amputada por infecção

O pai de Briney Spears, Jamie, sofreu uma grave infecção e por isso teve que amputar uma das pernas. Segundo informações do TMZ, ele teria passado por cinco cirurgias e ficou internado por semanas.

Os procedimentos médicos feitos no pai de Britney teriam acontecido para tentar conter a infecção, mas quando a equipe médica não teve mais alternativas, a amputação foi a solução. A cirurgia na perna teria acontecido há um mês.

Depois da situação de saúde complicada do pai, a Princesinha do Pop teria se oferecido para ajudá-lo, mesmo após a polêmica tutela de sua vida. De acordo com fontes do TMZ, Spears diminuiu o tom para falar sobre Jamie:

Nossas fontes dizem que Britney sente falta de sua família e agora que ela contou a verdade em suas memórias, ela quer se reconectar. Jamie seria a última peça desse quebra-cabeça.

Ainda de segundo eles, Jamie estaria em uma situação ruim não só de saúde, mas também por conta das reações do público sobre como ele cuidava da tutela de Britney. O livro e a reação da internet teriam contribuído para que ele se sentisse pior, diz o TMZ.