Morre Gil Brother Away, ex-humorista do Hermes e Renato, aos 66 anos de idade

Infelizmente, Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away, nos deixou. O ex-humorista do Hermes e Renato morreu aos 66 anos de idade em 4 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Gil sofreu um AVC em maio e, desde então, seguia internado no Hospital Eduardo Rabello. A confirmação da morte veio nas redes sociais do próprio artista. O sobrinho, William Passos, também disse:

A notícia não é boa, nosso querido Away veio a falecer. Faleceu às 22h, mas só conseguiram falar com a gente hoje cedo. Nosso Away foi morar com papai do céu, tudo que eu consegui fazer eu fiz, tudo que vocês puderam vocês também fizeram. Sem palavras para poder expressar, a gente sonhava com ele passar o Natal com a gente. Ele deixa um legado para a gente de alegria, ele tinha um humor pesado, mas a gente se divertia.