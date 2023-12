Preta recebe visita do pai, Gilberto Gil, e atualiza fãs: Sigo progredindo

Depois de ter sido diagnosticada com câncer no intestino grosso em agosto de 2022, a vida de Preta Gil virou de cabeça para baixo. Desde então, a cantora focou no tratamento, passou por sessões de quimioterapia e no dia 16 de agosto de 2023 fez uma cirurgia de retirada do tumor e a colocação de uma bolsa de ileostomia, que seguiu com ela por três meses.

Em meio a sua recuperação, Preta tem recebido a visita de alguns amigos e familiares. Na última segunda-feira, dia 4, o pai da artista, Gilberto Gil passou o dia ao lado da filha. Ela compartilhou nas redes sociais e se declarou:

Hoje meu papai veio me ver! Te amo, pai. Obrigada pela visita, tia Fafa.

Em seguida, Preta contou como está a recuperação após a retirada da bolsa de ileostomia:

Por aqui sigo progredindo!