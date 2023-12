O que fazer em Santiago – 11 atrações imperdíveis

Quem procura o que fazer em Santiago tem atrações bem variadas à disposição. Ao andar pela cidade, o viajante encontra desde grandes centros empresariais com edifícios modernos até praças e prédios históricos. Tudo isso, com as belíssimas cordilheiras ao fundo.

De quebra, a metrópole é lar de ótimos restaurantes, bares e museus. Além disso, conta com boas opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos.

Preparei uma lista completa com as principais atrações que não podem faltar em um roteiro em Santiago. Além disso, separei algumas recomendações de restaurantes e dicas que vão ajudar a tornar a sua viagem ainda mais inesquecível.

O que fazer em Santiago

O roteiro por Santiago pode explorar a história da cidade, mirantes com vistas incríveis e passeios gastronômicos.

Uma boa dica é reservar o tour gratuito da Civitatis. Com duração de duas horas, o percurso passa pelos pontos turísticos mais icônicos da cidade.

Como há muito o que fazer em Santiago, listei as atrações imperdíveis do destino:

Cerro San Cristobal La Chascona Patio Bellavista Museo Nacional de Bellas Artes Mercado Central Plaza de Armas Catedral Metropolitana de Santiago Palacio La Moneda Paseo Ahumada Parque Arauco Cerro Santa Lucia

Pronto para conhecer tudo sobre a capital chilena?

Onde fica Santiago

Santiago fica na parte central do Chile e é a capital do país. A cidade tem vista para as enormes formações rochosas da Cordilheira dos Andes.

O destino é a maior do Chile e sede do governo nacional. Além disso, é lar do de um importante centro financeiro.

1. Cerro San Cristobal

DepositPhotos Cerro San Cristobal

Vale a pena ir à Plaza Caupolican e subir ao topo do Cerro San Cristobal, que fica a 850 metros do nível do mar e cerca de 300 metros acima do resto de Santiago.

O local tem uma das vistas mais incríveis da cidade. Caso seja possível, faça o passeio em dias claros, quando os cenários panorâmicos ficam ainda mais lindos.

2. La Chascona

DepositPhotos La Chascona

La Chascona foi uma das casas do poeta Pablo Neruda na capital chilena. Pintada de azul intenso do lado de fora, ela parece uma casa de conto de fadas por dentro.

A área externa abriga um museu com obras de vários artistas chilenos. Há também um acervo de artefatos africanos, que pertenceu ao próprio Neruda.

Endereço: Fernando Márquez de La Plata 0192

Horário de funcionamento: quarta-feira a domingo, das 10h às 18h.

3. Patio Bellavista

DepositPhotos Patio Bellavista

O Patio Bellavista é outro local que merece estar no roteiro. Trata-se de um centro comercial com diversos restaurantes, cafés e lojas.

Recomendo a visita em horários de refeições ou no fim da tarde, quando é possível aproveitar o happy hour. As opções gastronômicas são amplas e exploram pratos locais e de várias partes do mundo.

Endereço: Constitución 50

Constitución 50 Horário de funcionamento: domingo a terça-feira, das 10h às 1h. Quarta-feira, das 10h às 2h. Quinta-feira a sábado, das 10h às 3h.

4. Museo Nacional de Bellas Artes

DepositPhotos Museo Nacional de Bellas Artes

Os fãs de arte não podem deixar de ir ao Museo Nacional de Bellas Artes. O local tem um acervo de mais de 3 mil peças de artistas chilenos e europeus.

Vale a pena destacar que a galeria foi fundada em 1880 e é um dos museus de arte mais antigos de toda a América Latina.

Endereço: José Miguel de la Barra 650

José Miguel de la Barra 650 Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 18h30.

5. Mercado Central

DepositPhotos Mercado Central

No Centro da cidade, visite o Mercado Central. Os frutos do mar são os grandes destaques do complexo – dá para provar espécies exóticas como os erizos (ouriços) e o loco, um molusco redondo.

O passeio pelo local também é uma boa oportunidade para provar os famosos caranguejos gigantes, conhecidos como centollas.

Minha dica para os interessados na gastronomia de Santiago é reservar um tour gratuito da Civitatis para conhecer os principais mercados da cidade.

Endereço: San Pablo

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 6hg às 16h. Domingo, das 6h às 17h.

6. Plaza de Armas

DepositPhotos Plaza de Armas

A Plaza de Armas é um dos lugares mais famosos de Santiago. O local, inclusive, é uma das grandes estrelas do tour gratuito pela cidade.

A praça foi fundada em 1541 e é o marco-zero da capital chilena. É uma ótima região para aprender mais sobre a história do destino.

7. Catedral Metropolitana de Santiago

DepositPhotos Catedral Metropolitana de Santiago

Reserve um tempinho para ir à Catedral Metropolitana de Santiago. Construído no século 18, o templo ostenta um belo visual neoclássico.

Estátuas, vitrais e detalhes riquíssimos são alguns dos principais destaques do prédio. Há também pinturas lindas no teto da parte interna.

Endereço: Pl. de Armas 498

Pl. de Armas 498 Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábado e domingo, das 9h às 13h30.

8. Palacio La Moneda

DepositPhotos Palacio La Moneda

O Palacio La Moneda é a sede do governo chileno. Em dias alternados, é possível ver a troca da guarda. Outra opção é agendar a visita guiada à parte interna do prédio.

O edifício foi palco de diversos eventos históricos, incluindo acontecimentos dramáticos do golpe militar de 1973.

Endereço: Moneda S/N

Moneda S/N Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.

9. Paseo Ahumada

Paseo Ahumada é a rua de comércio mais famosa da região central da cidade. É possível acessar a via a partir das estações de metrô Plaza de Armas e Universidad de Chile.

As lojas variam desde marcas de departamento até empresas especializadas em itens tecnológicos, roupas e materiais esportivos.

10. Parque Arauco

DepositPhotos Parque Arauco

O Parque Arauco é um shopping onde é possível encontrar de tudo. O complexo concentra centenas de lojas, incluindo unidades de marcas como MAC e Victoria Secrets.

O local também é muito recomendado para refeições. Ali, é possível encontrar bons restaurantes de frutos do mar e pratos variados.

Endereço: Av. Pdte. Kennedy 5413

Av. Pdte. Kennedy 5413 Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 10h às 20h30. Sexta-feira e sábado, das 10hàs 21h. Domingo, das 11h às 20h30.

11. Cerro Santa Lucia

DepositPhotos Cerro Santa Lucia

Quem gosta de contemplar vistas panorâmicas inesquecíveis deve ir ao Cerro Santa Lucia. É um dos melhores lugares de Santiago para ver o pôr do sol.

A fonte de Netuno, que fica próxima a uma das entradas do Cerro, é um ótimo ponto para tirar fotos altamente instagramáveis.

Arredores de Santiago

Caso tenha tempo, vale a pena aproveitar a visita à capital chilena para ir a lugares incríveis próximos a Santiago. Os destinos mais procurados pelos brasileiros que querem ver neve são as estações de esqui Portillo e Valle Nevado, que ficam a aproximadamente 1h30min e 2h30min de carro, respectivamente

Outra dica é ir a Valparaíso e Viña del Mar. A primeira é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Já a segunda conta com ótimas opções para os fãs de vida noturna agitada.

Algumas das famosas vinícolas chilenas também ficam pertinho de Santiago. A Concha y Toro, por exemplo, está a cerca de 45 minutos de carro.

Como chegar a Santiago

É possível encontrar voos (diretos e com escalas) que saem dos principais aeroportos do Brasil rumo a Santiago. Eles partem de cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro, Salvador (BA) e Florianópolis.

Recomendo pesquisar passagens aéreas na Vai de Promo, que reúne voos de diversas empresas aéreas em uma única plataforma.

Para os mais aventureiros, há ainda as opções de ir à capital chilena de carro ou de ônibus. Os trajetos, contudo, são bem mais cansativos e demorados.

Transporte em Santiago

As linhas de ônibus, metrô e trem cobrem boa parte de Santiago e da região metropolitana da cidade. Por isso, os turistas conseguem se locomover tranquilamente utilizando o transporte público.

Outra opção válida – e mais confortável – é contratar transfers que te levam de um ponto a outro.

Caso o objetivo seja ter mais liberdade para ir aos lugares como e na hora que quiser, opte por alugar um carro. Minha dica é fechar negócio com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado.

Quando ir a Santiago

Não há época ruim para ir a Santiago. A escolha do mês da viagem vai depender das preferências de cada viajante.

Quem quer aproveitar a visita para ir às estações de esqui, por exemplo, deve viajar durante o inverno. Já no verão, o clima fica perfeito para passeios ao ar livre.

Maio, junho, julho, agosto e setembro são os meses com mais chances de chuvas. Mesmo assim, os temporais não costumam estragar os passeios dos turistas.

Seguro viagem Chile

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Chile

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 3 dias em Santiago

Três dias é um bom período de tempo para conhecer as principais atrações de Santiago com calma. Abaixo, veja uma sugestão de roteiro na capital chilena.

1º dia – Bellavista, shopping e museu

Comece explorando o bairro de Bellavista , no norte da cidade, o mais turístico da capital depois do centro. Ande pelas ruas de pedra, com casas charmosas.

, no norte da cidade, o mais turístico da capital depois do centro. Ande pelas ruas de pedra, com casas charmosas. Caminhe até a Plaza Caupolican e pegue o funicular até o topo do Cerro San Cristobal , de onde se tem uma bela vista da cidade em dias claros.

e pegue o funicular até o topo do , de onde se tem uma bela vista da cidade em dias claros. Na volta, visite La Chascona , uma das casas do poeta Pablo Neruda na capital. Pintada de azul intenso do lado de fora, ela parece uma casa de conto de fadas por dentro.

, uma das casas do poeta Pablo Neruda na capital. Pintada de azul intenso do lado de fora, ela parece uma casa de conto de fadas por dentro. Vá até o Patio Bellavista , um shopping muito charmoso, cheio de restaurantes variados, cafés e lojas de suvenires.

, um shopping muito charmoso, cheio de restaurantes variados, cafés e lojas de suvenires. Atravesse o Rio Mapocho , seguindo na direção da cidade, e vá ao Museo Nacional de Bellas Artes , com um acervo de mais de 3.000 peças de artistas chilenos e europeus.

, seguindo na direção da cidade, e vá ao , com um acervo de mais de 3.000 peças de artistas chilenos e europeus. Volte para o seu hotel e, à noite, escolha um restaurante de peixes. A cidade tem excelentes opções da cozinha local, de peruanos e de japoneses, como o Osaka, na região de Las Condes.

2º dia – Gastronomia e história

Volte para o centro da cidade e visite o Mercado Central . A maior atração são os peixes e frutos do mar do Pacífico, que incluem espécies exóticas como os erizos (ouriços) e o loco, um molusco redondo. Há também uma boa oferta de centollas, o caranguejo gigante.

. A maior atração são os peixes e frutos do mar do Pacífico, que incluem espécies exóticas como os erizos (ouriços) e o loco, um molusco redondo. Há também uma boa oferta de centollas, o caranguejo gigante. Fique para o almoço no mercado ou continue a caminhada na direção da Plaza de Armas , o marco zero da cidade, fundada em 1541.

, o marco zero da cidade, fundada em 1541. Passe um tempo explorando a belíssima Catedral Metropolitana de Santiago , do século 18, repleta de estátuas, vitrais e detalhes riquíssimos.

, do século 18, repleta de estátuas, vitrais e detalhes riquíssimos. Se quiser conhecer a história do país, visite o Museo Historico Nacional , na mesma praça, e o Palacio La Moneda , sede do governo chileno e palco de momentos dramáticos durante o golpe militar de 1973.

, na mesma praça, e o , sede do governo chileno e palco de momentos dramáticos durante o golpe militar de 1973. Caminhe pelo Paseo Ahumada , a rua de comércio mais famosa da região central da cidade. O shopping Parque Arouco , no bairro Las Condes, também é boa opção para compras.

, a rua de comércio mais famosa da região central da cidade. O shopping , no bairro Las Condes, também é boa opção para compras. Para jantar, volte ao bairro Bellavista, que está repleto de restaurantes.

3º dia – Três opções diferentes na capital

Se gostar de vinho, não deixe de visitar uma vinícola nos arredores de Santiago (a Concha y Toro é uma das mais próximas). Para ver neve, suba a montanha até a estação de esqui de Valle Nevado . Ou, ainda, embarque num tour até Valparaíso e Viña del Mar , no Pacífico.

(a é uma das mais próximas). Para ver neve, suba a montanha até a estação de esqui de . Ou, ainda, embarque num tour até e , no Pacífico. Se quiser ficar na cidade, visite o Cerro Santa Lucia , com uma vista fantástica de Santiago.

, com uma vista fantástica de Santiago. À tarde, passeie pelos agradáveis bairros residenciais da cidade, como os elegantes El Golf e Vitacura e o clássico Paris-Londres.

Para conhecer um ambiente mais descolado, dirija-se, de táxi, à Plaza Ñuñoa, na parte leste da cidade, que tem vários centros culturais, restaurantes e casas de música.

Onde comer em Santiago

Santiago é conhecida pela ótima variedade gastronômica. Separei algumas dicas de restaurantes para comer muito bem na cidade.

Veja as indicações de onde comer em Santiago:

Osaka

O Osaka é um dos restaurantes mais badalados de Santiago. Ali, é possível degustar receitas que mesclam as culinárias da Ásia e do Peru.

Bocanariz

O Bocanariz serve frutos do mar e grelhados. Também é um bom local para provar diversos tipos de vinhos chilenos.

Aquí Está Coco

Quem procura uma opção mais tradicional especializada em comida do mar deve ir ao Aquí Está Coco. Não deixe de provar as entradas, que são inesquecíveis.

Peumayen Ancestral Food

O Peumayen Ancestral Food explora as raízes da gastronomia chilena. Os pratos são refinados e muito saborosos.

Onde ficar em Santigo

O bairro de Providencia é um dos melhores lugares para se hospedar em Santiago. Além de concentrar ótimos hotéis, a região tem muitas opções de comércios e vida noturna badalada.

Bellavista, onde fica La Chascona, também é um lugar bacana para ficar. Trata-se de uma região bastante frequentada por jovens. Por isso, concentra boa parte dos hostels da cidade.

Las Condes, por sua vez, é indicada para quem procura hotéis mais sofisticados e confortáveis. É a pedida ideal para quem quer fugir da agitação e se hospedar em uma área tranquila.

Nossas dicas de hotéis em Santiago são:

O Mito Casa Hotel é uma boa hospedagem para quem valoriza custo-benefício. O hotel-boutique que fica em um casarão art déco e oferece fácil acesso ao metrô.

Veja preços e avaliações

—

Situado na região central da cidade, o Hotel Plaza Santiago tem quartos com vistas incríveis. Além de ser muito confortável, o empreendimento tem um restaurante especializado em receitas chilenas e internacionais.

Veja preços e avaliações

—

O The Place fica na região de Las Condes. O local é ideal para quem procura tranquilidade, com terraço, piscina ao ar livre e áreas verdes.

Veja preços e avaliações

—

Além deles, vale a pena considerar os seguintes hotéis em Santiago (clique nos links para ver preços e avaliações):

Bom custo-benefício

Econômicos

Luxo

