InovaLink: portal reúne informações sobre incubadoras e aceleradoras de startups

Uma vitrine tecnológica com aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e empresas atendidas por esses mecanismos que possam apoiar no fortalecimento de suas startups. Esse é o objetivo da InovaLink.

A plataforma foi lançada no início de novembro, durante o Fórum Sebrae de Inovação. Ela está disponível em https://www.inovalink.org.

A InovaLink é resultado de uma iniciativa do Sebrae e da Universidade Federal de Viçosa (UFV), com parceria estratégica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Anprotec.

A plataforma InovaLink, além de garantir informações para os empreendedores, poderá ser fonte de dados também para investidores e formuladores de políticas públicas, possibilitando um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e à inovação.

“Precisamos de dados para avançar na inovação. A InovaLink vai abrigar incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos, assim como suas empresas”, ressaltou Paulo Renato, gerente de Inovação do Sebrae Nacional.

“No mesmo ambiente, a gente vai saber onde estão, qual o perfil de atendimento, se trabalham com algum segmento específico, assim como das suas empresas. Poderemos saber quais são os estados onde tem maior incidência desses ambientes e aí obviamente facilitar o ecossistema de inovação como um todo”, finalizou.