Após denúncias, Ecovias faz obras de manutenção no SAI

Após denúncias do Diário sobre a más condição de alguns trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a Ecovias, concessionária responsável, programou obras de manutenção e serviços de conservação nas rodovias, que irão até o domingo (10). As intervenções, segundo a Ecovias, acontecem para “manter a qualidade das vias, a segurança viária e o conforto dos motoristas”.

A manutenção vai gerar bloqueios aos motoristas. Durante as noites até quinta-feira (7), estão previstos bloqueios no trecho de serra da pista Norte da Imigrantes para transposição de cargas especiais. A intervenção deve ocorrer entre 23h30 e 5h30. Neste período, para seguirem em direção à Capital, os motoristas deverão utilizar o trecho de serra da pista Norte da Anchieta.

Na Imigrantes, estão programados para acontecer ao longo de toda a rodovia, do km 11 ao km 70, nos dois sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, os serviços de manutenção de passarelas, viadutos, pavimento e juntas de dilatação, além da limpeza de barreiras rígidas. No período noturno, das 21h às 5h, serão executados os serviços de restauração e lavagem de placas e sinalização vertical.

Na Via Anchieta, do km 9,7 ao km 65, em ambas as direções, das 8h às 17h e das 21h às 5h, estão previstos os serviços de manutenção do pavimento, de passarelas, viadutos, das juntas de dilatação, além da limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego. Já no período noturno, nos mesmos trechos, serão realizados os serviços de lavagem de placas e sinalização vertical.

Ao longo da rodovia Cônego Domênico Rangoni e da Padre Manoel da Nóbrega, estão previstos, em toda a extensão e em ambos os sentidos, serviços de manutenção do pavimento, de passarelas, viadutos e juntas de dilatação, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Nas mesmas rodovias, continuam previstos trabalhos de lavagem de placas e sinalização vertical, mas apenas de noite, das 21h às 5h.

Nas Interligações Baixada, além da saída de Guarujá pela SP-248, nos dois sentidos e em toda a extensão das vias, serão executados os serviços de manutenção do pavimento, passarelas, viadutos e juntas de dilatação, além da limpeza de barreiras rígidas, das 8h às 17h e das 21h às 5h. No período noturno, estão programadas obras de lavagem de placas e sinalização vertical.

A manutenção acontece após o Diário mostrar uma série de problemas no SAI, além de registrar que, no período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2023, foram computados 45 óbitos no sistema, oito a mais do que em 2017 (ano até então com maior número de mortes no período), quando houve 37 óbitos, sendo a maior da série histórica, divulgada desde 2015 pelo InfoSiga, do Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo).