Charge - 5 de dezembro de 2023

Iniciativa do GT (Grupo de Trabalho) Gênero, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o Programa Casa Abrigo completa 20 anos hoje. Criado em 5 de dezembro de 2003, com objetivo de garantir a segurança e proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, o Casa Abrigo já realizou 4,145 atendimentos nestas duas décadas de atuação, sendo 1.570 para elas e 2.575 para crianças e adolescentes, já que também atende os filhos e filhas das vítimas. O projeto conta com duas casas mantidas por meio de rateio entre às cinco prefeituras que fazem parte do Consórcio.

O projeto visa garantir segurança e proteção a mulheres, principalmente sob risco iminente de morte, intervindo no ciclo da violência e propiciando sua reestruturação biopsicossocial. Nos locais, acompanhadas ou não de seus filhos menores de dezoito anos, intervindo no ciclo da violência e propiciando sua reestruturação biopsicossocial. Com às duas casas no Grande ABC, são oferecidas cerca de 40 vagas após avaliação do caso por meio de um CR (Centro de Referência).