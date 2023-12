Derrocada econômica

A notícia de que os lojistas remanescentes do Marechal Plaza Shopping receberam notificação para desocupar os pontos de venda até janeiro, mês em que o tradicional endereço vai encerrar as atividades, após quase duas décadas funcionando, caiu como uma bomba em São Bernardo. O temor da opinião pública tem fácil explicação. Ao longo dos últimos anos, o município enfrenta preocupante declínio econômico, evidenciado pelas recentes perdas de marcas tradicionais que contribuíram significativamente para o seu desenvolvimento. O encerramento das operações da Ford e da Toyota, notáveis indústrias automobilísticas, já sinalizava um desafio considerável para a economia local.

Contudo, testemunha-se agora fenômeno mais abrangente, atingindo também o setor comercial, que até então era tido como o salvador dos cofres municipais. O anúncio do fechamento da C&C Casa e Construção, há um mês, e do Marechal Plaza Shopping é indicativo alarmante desse processo de empobrecimento que afeta São Bernardo. Essas perdas não são meramente comerciais, mas representam a erosão do tecido econômico e social da cidade. A desaceleração das receitas e a redução da atividade lojista não apenas impactam diretamente o emprego, mas também a qualidade de vida dos moradores, atraindo desafios relacionados à segurança, infraestrutura e bem-estar social.

Portanto, é fundamental que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), adote uma abordagem proativa para reverter essa tendência negativa. Incentivar políticas públicas que promovam a atração de novos investimentos, revitalização de áreas comerciais e apoio às empresas locais torna-se imperativo para reverter o quadro atual. O diálogo contínuo com empresários e a criação de um ambiente propício aos negócios são passos primordiais para preservar a vitalidade econômica e a identidade única do município que, até pouco tempo atrás, era conhecida como a capital nacional do automóvel e hoje já é chamada, inclusive internacionalmente, de “cinturão da ferrugem” do País.