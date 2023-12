Engage Experience: veja como foi o evento de tecnologia que reuniu mais de 2 mil profissionais

Mais de 2.300 profissionais e entusiastas do mercado de TI participaram da quinta edição do Engage Experience 2023, evento realizado pela Ingram Micro Brasil e considerado o maior encontro nacional sobre inovação, tecnologia e negócios do setor de tecnologia da informação.

Realizado em São Paulo no final de novembro (quarta-feira, 22), contou com 14 palestras e cerca de 40 estandes de marcas patrocinadoras, sempre com o objetivo de debater e estimular práticas de inovação, diversidade e sustentabilidade do mercado.

Para Flavio Moraes Jr., VP & Brazil Chief Country Executive da Ingram Micro, o encontro foi um importante fechamento do ano de 2023 para o ecossistema de canais de distribuição no Brasil.

“Reunimos os mais importantes representantes de todo o canal de distribuição em uma edição histórica do evento que bateu todos os recordes. Além de muitos dos principais executivos do setor de TI, destaco a participação de muitas revendas, tanto de software quanto de hardware, além de desenvolvedores, grandes integradores e muitos fabricantes”, diz ele.

“Iniciativas com essa diversidade permitem a geração de mais conexões, oportunidades de negócios e mesmo o desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado como um todo.”

A programação contou com a apresentação de executivos de grandes empresas, mediadas pela jornalista Christiane Pelajo. A primeira parte do encontro foi focada em como o uso de inteligência artificial pode alavancar os negócios, a cibersegurança, a responsabilidade social e ambiental, a equidade racial e a presença feminina no mercado da tecnologia.

Entre os palestrantes estiveram Augusto Rosa (Lenovo), Carlos Levy e Carlos Stanis (AWS), Frederico Tostes (Fortinet), Luciane Dalmolin (Dell), Ricardo Mucci (Cisco), Ricardo Kamel (HP), Tânia Consentino (Microsoft) e Tonny Martins (IBM).

Victor Baez, Senior Vice President, Cloud and Global Vendor Engagement da Ingram Micro Inc. salientou que a subsidiária brasileira se destaca pelo perfil empreendedor.

“Um evento como esse reúne tudo que a Ingram Micro tanto trabalha para fazer. Ou seja, agregar tecnologias, incorporar serviços, transformar o canal e mobilizar todo o ecossistema de TI de forma a apresentar os melhores resultados para os clientes por meio da tecnologia”, afirma.

A conclusão de Baez é corroborada, entre outros, pelo Country Manager da Fortinet Brasil e VP de Cloud para a América Latina e Canadá.

“A Ingram Micro consegue reunir e conectar diversos canais e ambientes completamente diferentes para compartilhar informação e conhecimento”, aponta ele.

“Isso é extremamente importante em nosso negócio, principalmente para a Fortinet, que sempre dedica esforços para inovar em segurança cibernética, que se tornou um dos serviços cruciais atualmente – dado o avanço do cibercrime – para qualquer segmento e tamanho de empresa que precisa estar em conformidade com regulamentos, como a LGPD, e não queira ter sua operação paralisada.”

Na segunda parte do evento, as palestras se voltaram mais ao tema do comportamento humano e de como as pessoas podem evoluir e mudar em diferentes esferas das vidas. De acordo com Welington Sousa, diretor de Marketing, B.I. e CX da Ingram Micro Brasil, o objetivo de trabalhar o assunto foi propor “provocações que fazem com que os parceiros se sintam desafiados a fazer melhor e superar desafios de maneiras cada vez mais criativas”.

“A Ingram Micro está sempre em busca de nomes que são referência de mercado. Palestrantes que, ao mesmo tempo em que trazem uma bagagem enorme ao falar sobre tecnologia, inovação e mudanças, conseguem despertar nos parceiros um lado humano às vezes esquecido por quem usa tecnologia”, afirma o diretor da Ingram Micro Brasil.

Entre os convidados do Engage Experience 2023 esteve Murilo Gun, palestrante de criatividade, inovação, liderança, autoconhecimento e bem-estar, que falou sobre a identificação de sentimentos.

“Como a IA vai identificar sentimentos?”, perguntou ele à plateia. “Além da inteligência artificial, precisamos de heart intelligence. Falamos de sustentabilidade, mas nós também temos de ser sustentáveis. Usem as tecnologias naturais e humanas também”, aconselha.

Na sequência, Gustavo Loyola, da Tendências Consultoria, traçou um cenário econômico internacional e de perspectivas para o Brasil. Clovis de Barros, doutor e livre-docente da Escola de Artes da USP, falou sobre como alcançar a excelência, e um painel intitulado “ESG na Era Digital: Desafios e Oportunidades” reuniu Ana Letícia Lucca (Escola da Nuvem), Flavio Moraes Jr. (Ingram Micro) e Gissele Ruiz Lanza (Intel), que relataram suas experiências com educação inclusiva.

Há dois anos a Ingram Micro apoia as iniciativas da Escola da Nuvem.

“Entendemos que temos um papel importante na educação e na conscientização da nossa responsabilidade no meio ambiente e no social na governança das corporações”, afirma Flavio Moraes. “A proposta deste evento é para passar esta mensagem, seja para os nossos parceiros seja para as instituições que nós apoiamos, como a Escola da Nuvem.”

Como evento de transformação e inclusão, o Engage Experience 2023 adotou práticas de sustentabilidade em sua organização, e cada apresentação teve tradução para Libras (Língua Brasileira de Sinais).

“É possível criar um evento de grande porte sem prejudicar o nosso planeta”, disse Welington Sousa. “Do plantio de árvores à utilização de madeiras obtidas em áreas de reflorestamento, passando pela utilização de materiais biodegradáveis, doação de lonas para criação de bolsas em comunidades em situação de risco social e o correto descarte de tudo que foi utilizado”, relata.

Por fim, o evento foi encerrado com um show da banda Os Paralamas do Sucesso.