Brasileirão chega ao fim com calvário santista e Palmeiras com mão na taça

O Campeonato Brasileiro já começa a deixar saudade. Após quase oito meses de disputa e 370 partidas disputadas, a maior competição do País chega ao fim nesta quarta-feira (6) com o Palmeiras virtual campeão e o Santos brigando para não cair para a Série B.

O alviverde é o líder com 69 pontos e põe a mão na taça até com derrota para o Cruzeiro. Para isso acontecer, basta o Atlético-MG e Flamengo não vencerem as suas partidas. Ambos têm 66 pontos e uma enorme desvantagem em saldo de gols. Caso o verde perca por diferença mínima, por exemplo, o Galo precisa golear o Bahia por pelo menos oito gols de diferença para ficar com o título. Já o rubro-negro carioca, precisa vencer o São Paulo no Morumbi por uma diferença de pelo menos 15 gols. Diante deste cenário, não é nenhum exagero dizer que os palmeirenses já podem preparar a festa.

Em contrapartida, o Santos corre risco de jogar uma segundona pela primeira vez em sua história. O Peixe tem 43 pontos, um a mais que o Vasco e dois a mais que o Bahia. Ainda assim, o alvinegro praiano depende apenas das suas próprias forças. Escapa do descenso vencendo o Fortaleza na Vila Belmiro. Caso empate, escapa se os adversários não vencerem os seus jogos e, se perder, só escapa se Bahia e Vasco forem derrotados também. “Vamos dar a vida e o Santos não vai cair”, garantiu o técnico Marcelo Fernandes durante enrtevista coletiva após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR no domingo.

O Corinthians ainda pode chegar aos 50 pontos. Mesmo assim, é uma das piores performances do clube em campeonatos brasileiros na era dos pontos corridos. Já é a terceira pior campanha da história do Timão, perdendo apenas para o fatídico ano de 2007 (rebaixamento) e 2018.

Já o São Paulo, não correu riscos, mas também esteve longe de um bom desempenho. Com 50 pontos, o Tricolor venceu apenas uma partida fora de casa e viveu altos e baixos na competição.

A última rodada do Brasileirão amanhã terá todos os jogos simultâneos às 21h30.