Mais de 42 mil estudantes da região fazem provas do Saresp

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica nesta terça-feira (5) a edição 2023 do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). A expectativa é que 42,7 mil estudantes dos 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental da rede estadual do Grande ABC participem dos exames. O horário das provas é o mesmo em que os alunos estão matriculados nas escolas.

Neste ano, pela primeira vez, estudantes dos 9º anos terão o desempenho avaliado nas quatro áreas do conhecimento previsto no currículo da etapa: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Por causa da ampliação do conteúdo, a Seduc-SP dividiu as provas do 9º ano em duas datas: no dia 5 é a vez das questões de Linguagens e Ciências da Natureza; já no dia 6, os estudantes respondem aos itens de Matemática e Ciências Humanas (veja quadro abaixo).

Outra novidade para o 9º ano é o formato digital das provas. A aplicação pode ser no desktop, notebook ou tablet. Para o 2º e 5º do Ensino Fundamental seguem com os cadernos de questões impressos. A duração dos exames é de 3h30 (três horas e meia). Alunos com deficiência terão, ainda, o direito a permanecer uma hora a mais para a realização do Saresp.

MUNICIPAIS E PRIVADAS

O Saresp também é aberto às redes municipais e particulares. A adesão depende da manifestação prévia dessas instituições. Os resultados das provas do Saresp, junto com os dados de fluxo escolar dos estudantes (taxas de aprovação, reprovação e abandono), compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp). O Idesp é divulgado todos os anos pela Seduc-SP e serve de termômetro para as políticas públicas e planejamento das unidades de ensino.

AMPLIAÇÃO

Além das mudanças para as classes do 9º ano, a edição de 2023 também ampliou a participação dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Até a edição passada, o sistema era destinado apenas aos matriculados nos 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Neste ano, também fizeram as provas alunos dos 6º, 7º e 8º anos. A aplicação para esse grupo foi em novembro. Já para o Ensino Médio, a Secretaria instituiu o Provão Paulista Seriado, aberto às três séries do Médio e finalizado nesta segunda-feira (4). Dessa forma, o contingente de participantes aumentou de 1,3 milhão, de 2022, para 2,7 milhões agora em 2023.