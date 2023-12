Homem é preso em sítio com explosivos no Riacho Grande

Os policiais do 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo prenderam, neste domingo (3), um homem de 34 anos em uma chácara no Riacho Grande. No local, foram encontrados explosivos, entorpecentes, armas de fogo, carro, projéteis, carregador de munição, telescópio, colete balístico, aparelhos celulares, notebooks, entre outros eletrônicos. O indiciado é suspeito de ser integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi localizado após outro indivíduo informar às autoridades sobre o sítio e possível uso do arsenal para realizar um atentado.

“Um indivíduo foi encontrado na Represa. Ele tinha ficado de duas a três horas na água e, quando viu a GCM (Guarda Civil Metropolitana), pediu ajuda. Disse que estava sendo ameaçado (pela organização criminosa) por se negar prestar serviço para eles. Falou também que era procurado e os policiais confirmaram que ele responde por homicídio na Bahia. Durante a lavratura do boletim de ocorrência, ele começou a dar algumas informações a respeito de um sítio no Riacho Grande que poderia ter explosivos. Os policiais foram ao local com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) e encontraram outro indivíduo que tomava conta de todo o arsenal, que continha fuzil AK-47, pistola, grande quantidade de munição, entorpecentes, granada, colete balístico e outros itens que estão relacionadas ao crime organizado”, relata Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, titular da Delegacia Seccional de São Bernardo, que também abrange São Caetano.

De acordo com a delegada, o indivíduo encontrado na represa alegou que os explosivos seriam usados para danificar uma ponte que daria acesso à Baixada. “A informação ainda não foi confirmada porque ele não especificou a via nem como isso seria feito. Apreendemos celulares e notebooks. Vamos solicitar a extração do conteúdo desses eletrônicos porque sabemos que muitas conversas e fotos ficam armazenadas. A partir disso, conseguiremos chegar a outros indivíduos pertencentes à quadrilha e confirmar qual era a intenção no uso do que foi apreendido. Precisamos trabalhar em cima de provas e vamos checar tudo para não cair em uma narrativa tendenciosa por parte dos indiciados.”

O delegado Valdecir Alves dos Reis, titular do 1º DP, reforça que o indivíduo localizado na represa declarou que se recusou a fazer um “serviço” para a facção criminosa e foi chamado para esse sítio logo depois. “Ele percebeu que tinha algo estranho acontecendo e fugiu para o rio, onde permaneceu de duas a três horas porque sabia que seria morto. Já o homem encontrado no sítio deu azar porque o sistema de monitoramento deles estava sem bateria quando a polícia chegou e ele estava distraído assistindo ao jogo do Palmeiras. Isso fez com que o indiciado perdesse a concentração e não tivesse tempo de reação. O explosivo encontrado é um material moderno, pode ser utilizado para roubar branco, abrir cofre. O sítio foi alugado pela pessoa que foi presa. A princípio tínhamos informação de que poderiam ter até oito pessoas no local, mas, até o momento, só um foi encontrado no sítio e ele não entregou outros integrantes”, explicou o delegado.